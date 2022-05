Ukrán főügyészség: már több mint kétszáz gyerek halt meg a háborúban

Megosztás itt:

A hivatal hozzátette, hogy ezen felül még több mint 413 kiskorú sérült meg. Megjegyezte, hogy ezek nem végleges adatok, mivel még nem tárták fel teljesen a gyerekáldozatok számát azokon a helyszíneken, ahol jelenleg is heves harcok folynak, valamint az Oroszország által megszállva tartott és a nemrég felszabadított területeken.

A főügyészség adatai szerint a legtöbb gyerek - 139 - a kelet-ukrajnai Donyeck megyében esett áldozatul a háborúnak, 116 Kijev megyében, 98 pedig Harkiv megyében.

A szombaton a Luhanszk megyei Privillja települést ért orosz támadásban egy 11 és egy 14 éves fiú vesztette életét és két kiskorú lány sérült meg - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

A napi szintű orosz ágyúzásokban és bombázásokban eddig 1635 oktatási intézmény rongálódott meg, közülük 126 teljesen megsemmisült.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap, a második világháborúban elhunytak emléknapján a Kijev melletti Borogyankába látogatott, arra a településre, ahol - miután visszavettek az orosz csapatoktól - nagy számú civil holttestét találták meg tömegsírokban. Az ott készült videofelvételen Zelenszkij azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy "a bunkerében nem rejtőzhet el" a felelősségre vonás elől. Szavai szerint Oroszország a második világháborút próbálja rekonstruálni, és "elődeit is túlszárnyalni, hogy az emberiség történetének legnagyobb gonoszává váljon".

"Idén másképp mondjuk és másképp halljuk azt, hogy soha többé. Fájdalmasan, kegyetlenül hangzik. Nem felkiáltójellel, hanem kérdőjellel a végén. Azt mondod: soha többé? Mondd ezt Ukrajnának!" - emlékeztetett az elnök a második világháborúval kapcsolatban hangoztatott jelmondatra.

Közben ukrajnai látogatásra érkezett Barbel Bas, a német szövetségi parlament, a Bundestag elnöke, aki a tervek szerint Kijevben megbeszéléseket folytat Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnökkel. Az Ukrajinszka Pravda hozzáfűzte, hogy a napokban várható Annalena Baerbock német külügyminiszter látogatása is Ukrajnában.

A mariupoli Azovsztal acélipari üzem védelmében résztvevő ukrán Azov ezred parancsnoksága közölte, hogy adataik szerint az ukrán erők az Azovi-tengerparti kikötővárosban eddig 2500 orosz katonát öltek meg, több mint ötezret megsebesítettek és hatvan harckocsit megsemmisítettek. Szvatoszlav Palamar, az ezred parancsnokhelyettese az Azovsztalból közvetített online sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a gyártelepet továbbra is lövik az orosz erők, az evakuálás pedig nem fejeződött be. Kifejtette: nem tudják megerősíteni, hogy valóban minden civilt kimenekítettek a területről, mert senki sem tudja, hogy nem maradtak-e még emberek a romok alatt. Felszólította az ukrán vezetést, hogy tegyenek erőfeszítéséket a katonák, közülük is elsősorban a sebesültek kimenekítésére. Illja Szamojlenko, az Azov hírszerzőtisztje pedig kijelentette, hogy az ezred tagjainak nincs más választása, mint folytatni a harcot az orosz erőkkel szemben, mert a hadifogság nekik a halálukat jelentené.

Szerhij Hajdaj Luhanszk megyei kormányzó egy tévéműsorban arról tájékoztatott, hogy a régióban az ukrán erők távolabb vonultak Popaszna településtől - szavai szerint - korábban előkészített, erősebb állásokba. "A luhanszki régió összes szabad településénél jelenleg is heves harcok dúlnak" jegyezte meg. Lehetetlennek nevezte, hogy az orosz csapatok megvalósítsák céljukat, és a teljes megyét május 9-ig az ellenőrzésük alá vonják.

Az Ukrajinszka Pravda megyei kormányzók közléseire hivatkozva arról számolt be, hogy az előző nap főként a Donyec-medencét, azaz Donyeck és Luhanszk megyét bombázták és ágyúzták az orosz erők, de a dél-ukrajnai Mikolajiv régiót, beleértve a megyeszékhelyt is rakétatámadások érték.

A legfrissebb közlés szerint a Luhanszk megyei Bilohorivkában - ahol orosz rakéta talált el egy iskolát - legalább 62-en vesztették életület, míg Donyeck megyében egy nap alatt négyen halak meg és kilencen szenvedtek sérüléseket. Az orosz tüzérség lőtte Harkiv megyeszékhely peremvidékét is, de áldozatokról onnan nem érkezett hír. Mikolajiv megyében öten sebesültek meg, közülük egy belehalt sérüléseibe.

Szerhij Batcsuk, az Odessza megyei kormányzó szóvivője közölte, hogy a régió fölött az ukrán légvédelem az éjjel megsemmisített két orosz cirkálórakétát.

Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 25,5 ezer orosz katona esett el, az ukrán erők megsemmisítettek 199 orosz repülőgépet, 156 helikoptert, 12 hadihajót, 1130 harckocsit, 2741 páncélozott harcjárművet, 509 tüzérségi és 86 légvédelmi rendszert, valamint 179 rakéta-sorozatvetőt.

MTI