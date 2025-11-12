Keresés

Ukrán ellenzéki lap: az amerikai-magyar csúcstalálkozó nagy előnyöket hozott Magyarországnak

2025. november 12., szerda 13:36 | Origo
Fehér Ház Orbán Viktor Donald Trump Háború Ukrajnában amerikai-magyar csúcs Dzerkalo Tyzhnia

Az ukrán sajtó szerint Orbán Viktor jelentős diplomáciai eredményt ért el Donald Trumppal folytatott washingtoni tárgyalásán. A Dzerkalo Tyzhnia úgy értékeli: az amerikai elnök támogatása és az orosz olajszankciók alóli mentesség nemcsak gazdasági előnyt, hanem politikai megerősítést is jelent a magyar miniszterelnöknek.

Az ukrán sajtó értékelése szerint Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozója több szempontból is komoly politikai eredményt hozott Magyarországnak. A beszámoló szerint az amerikai elnök egyetértett a magyar miniszterelnök bevándorláspolitikájával, és mentességet adott Budapestnek az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alól – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

Az ukrán lap úgy látja, hogy a döntés kedvező Orbán számára, mivel lehetővé teszi, hogy Magyarország továbbra is orosz energiát vásároljon, ami segít fenntartani az alacsony rezsiárakat. A cikk kiemeli: a magyar gazdaság nagymértékben függ az orosz energiától – 2024-ben az ország olajszükségletének 86, gázellátásának pedig 74 százaléka érkezett Oroszországból. A cikk szerint szerint Orbán Viktor célja a mentesség megszerzésével az volt, hogy elkerülje az energiaárak emelkedését, ami súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt volna. A lap szerint a találkozó másik fontos eleme, hogy Trump „nagyszerű vezetőként” méltatta Orbánt, és bejelentette, hogy támogatni kívánja a magyar gazdaságot pénzügyi védelmi megállapodásokon keresztül. Ez – az ukrán értékelés szerint – növeli Orbán nemzetközi súlyát, miközben csökkenti Magyarország függőségét az Európai Uniótól.

Az ukrán sajtó kritikusan szemléli az egyezséget, mivel úgy véli: az amerikai szankciók alóli magyar mentesség gyengíti Kijev azon erőfeszítéseit, hogy korlátozza Oroszország háborús bevételeit. Az elemzés arra is rámutat, hogy Orbán Viktor washingtoni sikere megerősítheti Magyarország pozícióját az uniós döntéshozatalban, és hozzájárulhat egy olyan közép-európai politikai blokk kialakulásához – Magyarország, Szlovákia és Csehország részvételével –, amely az ukrajnai támogatások és a további szankciók ügyében egységesen léphet fel Brüsszelben.

Fotó: MTI

