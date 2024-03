Ukrán drónok semmisítettek meg egy orosz hadihajót + videó

Megosztás itt:

Tankok morajától hangos újra a kupjanszki és avgyijivkai frontvonal és Moszkva ismét előretörésről számolt be. Emellett célzott csapásokat mértek raktárakra, parancsnoki állásokra, katonai és egyéb infrastrukturális létesítményekre. Közben Ukrajna is sikerekről számolt be, bár Moszkva ezeket a híreket cáfolta.

Az ukrán hírszerzés beszámolt arról, hogy drónokkal elsüllyesztették az orosz Fekete-tengeri Flotta egyik járőrhajóját a Krím-félsziget közelében.

Eközben a francia államfő továbbra sem vonta vissza korábbi kijelentését, miszerint nyugati csapatokat lehetne küldeni Ukrajnába. Emmanuel Macron ugyanakkor jóval békülékenyebb hangot ütött meg Prágában, mint a múlt héten.