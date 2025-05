Ukrajnát megfojtja a korrupció, szétlopják az országot

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet azt írja, hogy amióta nyilvánosságra került Joe Biden fia, Hunter Biden és a Burisma nevű ukrán energiavállalat kapcsolata, az ukrán energiavállalatok a közvélemény figyelmének középpontjába kerültek. Tény, hogy az ukrán kormány jogtalanul foglalja le az ukrán gáz-, olaj- és ásványkincsekkel foglalkozó magánvállalatok vagyonát Zelenszkij barátai és az oligarchák javára.

Oligarchák – köszönik, jól vannak

Az ukrán állam fókuszába került az Enwell Energy és az Ukrnaftaburinnya (UNB) is. 2022 óta az ukrán kormány szisztematikusan halad előre ezen vállalatok vagyonának kisajátításával, csorbítva a magánbefektetők érdekeit és csökkentve a ténylegesen termelt energia mennyiségét. 2023-ban az ukrán kormány az UNB államosítására tett egyértelmű lépéseket. Egy kijevi bíróság 2023-ban lefoglalta az UNB részesedését mondvacsinált indokokra hivatkozva. 2024-re a kormány kicserélte a vállalat vezetését a saját embereire, így az UNB-t teljes egészében állami ellenőrzés alá helyezte.

Az új vezetők több mint 20 millió dollárnyi vállalati vagyont osztottak ki osztalékként.

Az UNB részvényesei a Forbesnak elmondták, hogy nemzetközi ügyvédi irodákhoz fordultak. Andrij Pasisnyik, a brit tulajdonú ukrán olaj- és gázipari magánvállalat, a JKX Oil and Gas Group vezérigazgatója a Forbesnak hangsúlyozta:

az ukrán bíróságok a „nyílt rablás” támogatói. Visszamenőleges törvényeket hoznak, mesterséges indokokat találnak ki az állami tulajdonba vétel legitimálására.

Olekszij Goncsarenko, az ukrán parlament költségvetési bizottságának tagja megerősítette, hogy a korrupció továbbra is súlyos probléma Ukrajnában, és nem korlátozódik az energiaágazatra.

Nem termel az Enwell – megvonták az engedélyét

Az Enwell Energy 2024 novemberében bezárta ukrajnai üzemeit, miután az ukrán kormány szankciókkal sújtotta egyes részvényeseit és felfüggesztette a vállalat kitermelési engedélyeit. Először a nemzetbiztonsági tanács szankcionálta Vadim Novinszkijt, aki kapcsolatban áll az ukrán ortodox egyházzal, amelyet az ukrán kormány Moszkva irányítása alatt álló szervezetnek tart – nem mellékes, hogy Zelenszkij betiltotta az ortodox egyházat Ukrajnában.

Egy másik cég, a JKX Oil and Gas Group februárban jelentette be, hogy rendőri razziát tartottak a cégnél, és rágalmazási kampány indult ellenük Ukrajnában, amelynek célja, hogy jogalapot teremtsenek egy büntetőeljárás megindításához.

Veszélyben a gázellátás

Amíg Kijev minden erejét az energiaszektor kisajátítására fordítja, egyre nagyobb veszélybe kerül az ukrán energiaellátás. A Gas Infrastructure Europe szerint

Ukrajna földgáztároló kapacitása az egész kontinens 56 százalékához képest mindössze 12 százalékra csökkent.

A korrupció nemcsak az energiaszektorban van jelen. Folyamatosak a korrupciós botrányok az amerikai katonai segélyek körül is. Maga Zelenszkij is rendszeresen mást mond: van, hogy az eddigi 177 milliárd dollárnyi támogatást 175-nek mondja, de olyan is előfordult, hogy mindössze 75 milliárdra „emlékezett” az ország első embere. Az ukrán elnök bizonytalan kijelentései is egyértelművé teszik a pénzek egy részének eltűnését

Emellett a korrupció aláássa a befektetési hajlandóságot is, miközben Ukrajnának minden egyes hrivnyára szüksége lenne. Ha a történetet továbbgondoljuk, felmerül a kérdés: a háború után vajon mennyire akarnak majd magáncégek részt venni az újjáépítésben, és mennyire lesznek hajlandók a hírhedten korrupt országban telephelyet, gyárat nyitni? A válaszon valószínűleg nem kell sokat gondolkodni.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Genya SAVILOV / AFP