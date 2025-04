Annalena Baerbock: Németország továbbra is kiáll Ukrajna mellett

Megosztás itt:

A NATO külügyminisztereinek csütörtöki és pénteki brüsszeli találkozóján az amerikai fél számára is világossá fogják tenni - mondta, - hogy "nem szabad belemenni Putyin halogató taktikájába".

"Putyin az, aki időhúzásra játszik, nem akar békét, és a nemzetközi jogot megsértve, folytatja agressziós háborúját" - mondta.

Az Egyesült Államok és Oroszország közötti "patthelyzet miatt elengedhetetlenül fontos, hogy mi, európaiak, megmutassuk, hogy ha és de nélkül kiállunk Ukrajna mellett, és most jobban támogatjuk, mint valaha" - mondta Baerbock. Hangsúlyozta: szeretné egyértelművé tenni, hogy a következő német kormány is masszív támogatást fog nyújtani Ukrajnának.

"A most kijelölt irányvonal évtizedekre meghatározza kontinensünk jövőjét" - mondta a miniszter. Továbbra is olyan Európában akarunk élni, ahol a jog ereje érvényesül az erő jogával szemben, és ahol a határokat nem fegyveres erővel rajzolják át. "Mi, európaiak, minden erőnkkel e mögött állunk". Németország továbbra is szorosan Ukrajna mellett fog állni az Európai Unió reformjainak útján.

Annalena Baerbock bejelentése szerint Németország további 130 millió euró humanitárius segélyt és stabilizációs forrásokat biztosít Ukrajnának "a folyamatos orosz támadások miatt".

Az ügyvivő német külügyminiszternek a mostani a kilencedik ukrajnai útja az orosz különleges hadművelet kezdete és a tizenegyedik 2021-es hivatalba lépése óta. Baerbock különvonattal utazott Kijevbe, amit megérkezéséig biztonsági okokból titokban tartottak.

Forrás: MTI

