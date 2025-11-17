Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Ukrajnában terjednek a kezelésnek ellenálló szuperbaktériumok

2025. november 17., hétfő 17:40 | HírTV

Drámaian terjednek a szuperbaktériumok Ukrajnában, a frontról érkező sebesült katonák, és a menekülő civilek körében.

Egy friss ukrán egyetemi kutatás szerint a fertőzések 85 százalékát a rezisztens baktériumok okozzák, köztük olyanok, amelyeket a WHO az emberiség számára kritikus fenyegetésnek minősített. A tanulmány kiemel egy olyan kórokozót is, amely ellenáll minden mai kezelésnek. Ezek a fertőzések nemcsak Ukrajnában szednek áldozatokat, hanem egyre nagyobb veszélyt jelentenek Európa egészségügyi rendszereire is.

 
 

