Ukrajnában is dúl a korrupció

Megosztás itt:

- Már hoztunk személyi változásokról döntéseket - néhányat ma, néhányat holnap jelentünk be -, amelyek a minisztériumokat és központi struktúrákat, valamint a régiók és a rendészeti rendszer különböző szintű tisztviselőit érinti - közölte a hét eleji videóüzenetében az ukrán elnök.

A bejelentés előtt az elnöki iroda tanácsadója nyújtotta be lemondását a posztjáról. Zelenszkij üzenete után kedden, egy nap alatt négy miniszterhelyettest és öt megyei kormányzót is menesztettek. De később is folytatódott a távozási hullám.

A személyi cserék hátterében sajtóhírek szerint korrupciós botrányok állnak. Gyorsan felépült villák, drága luxusautók, sajt cégeknek adott állami megbízások és a hadsereg túlárazott ellátása - többek között ezekkel vádolják a menesztett politikusokat, miközben az országban háború dúl.

- Kormányunk folytatja országunk számára a szükséges reformok végrehajtását egy korrupcióellenes hivatal létrehozásához. Ez szisztematikus és rendezett munkát jelent Ukrajna számára, ami az euróintegráció elengedhetetlen feltétele - ismertette az átszervezések hátterében álló célkitűzést az ukrán miniszterelnök.

De ha korrupciós vádakról van szó, akkor hogyhogy szimplán csak menesztésekkel megússzák az ügyeket a tisztviselők? Hogyhogy nyilvánosságra kerültek ezek? - feszegette a kérdéseket egy ukrán politológus.

- Úgy tűnik, hogy az elnök és csapata megpróbálja az elbocsájtást felhasználni arra, hogy megvédje ezeket az embereket a büntetéstől, mert sokuk nagyon konkrét információkkal rendelkezik az ukrán korrupcióról. Közülük néhányan nagyon közel állnak Mr Yermak úrhoz és személyesen az elnökhöz - vélekedett az elemző.

A szakember hozzátette, hogy az ukrán korrupciós botrányok, főleg a hadsereggel kapcsolatos sikkasztások, túlárazások híre megingatta a bizalmat a nemzetközi közösségben is. A politológus úgy véli, ez állhatott a hátterében annak is, hogy a németek hosszú ideig kivártak a leopárd tankok küldéséről szóló döntésükkel. Végül akkor adták meg az engedélyt a harckocsik szállítására, miután a kijevi vezetés megkezdte a tisztogatást soraiban.