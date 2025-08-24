Keresés

2025. 08. 24. Vasárnap
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

2025. augusztus 24., vasárnap 07:56 | HírTV
Arra várnak Ukrajna vezetői, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban, mert akkor elhárul minden akadály az ukrán uniós csatlakozás elől – erről az Index írt.

Úgy tudni, hogy az augusztus 18-ai Fehér Házi találkozón több európai vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy gyakoroljon nyomást Orbán Viktor miniszterelnökre Ukrajna EU-csatlakozása ügyében.

A lap információi szerint a Stockholmi Kelet-európai Kutatóközpont elemzője pozitívnak nevezte ezt a hírt, mert azt remélik, hogy ha Donald Trump kéri, akkor Orbán Viktor ezután enyhít majd az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Andreas Umland egyúttal kifejezte a reményét, hogy amikor Ukrajna tényleges uniós csatlakozása napirendre kerül, akkor Orbán Viktor már ne legyen hivatalban.

