Úgy tudni, hogy az augusztus 18-ai Fehér Házi találkozón több európai vezető és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, arra kérte Donald Trump amerikai elnököt, hogy gyakoroljon nyomást Orbán Viktor miniszterelnökre Ukrajna EU-csatlakozása ügyében.

A lap információi szerint a Stockholmi Kelet-európai Kutatóközpont elemzője pozitívnak nevezte ezt a hírt, mert azt remélik, hogy ha Donald Trump kéri, akkor Orbán Viktor ezután enyhít majd az Ukrajnával kapcsolatos álláspontján. Andreas Umland egyúttal kifejezte a reményét, hogy amikor Ukrajna tényleges uniós csatlakozása napirendre kerül, akkor Orbán Viktor már ne legyen hivatalban.