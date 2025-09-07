Keresés

Külföld

Ukrajna újra lesújtott a magyar energiaellátás egyik fő ütőerére

2025. szeptember 07., vasárnap 10:33 | Világgazdaság
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket, ismét veszélybe kerülhet Magyarország és Szlovákia olajellátása.

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett. A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Korábban Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát kitiltották Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. Először márciusban érte ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték mérőállomását, akkor Magyarország felé is leállt a szállítás. 

Később augusztus közepén három dróntámadás is érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomásait. Az Európai Unió többi tagállamával ellentétben Szlovákia és Magyarország fenntarja energetikai kapcsolatait Oroszországgal, és ellenzi a Barátság vezetéken keresztüli orosz energiaszállítások leépítését. 

A Barátság kőolajvezetéket megismétetl támadása azért is aggasztó, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már 2023-ban is gondolkozott a vezeték felrobbantásán. 

Fotó: AFP

 Egy ritka csillagászati esemény színezi be a ma esti égboltot, amiért érdemes lesz megtekinteni. Az élményért semmi különöset nem kell tenni persze, de akinek csillagász távcsöve van, az még ennél is többet láthat.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

 Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.
