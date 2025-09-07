Ukrajna újra lesújtott a magyar energiaellátás egyik fő ütőerére

Megosztás itt:

Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében – jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka. Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték átfogó tűzkárokat szenvedett. A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

Korábban Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát kitiltották Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. Először márciusban érte ukrán dróntámadás a Barátság kőolajvezeték mérőállomását, akkor Magyarország felé is leállt a szállítás.

Később augusztus közepén három dróntámadás is érte a Magyarország kőolajellátásában is rendkívül fontos szerepet játszó kőolajvezeték oroszországi szivattyúállomásait. Az Európai Unió többi tagállamával ellentétben Szlovákia és Magyarország fenntarja energetikai kapcsolatait Oroszországgal, és ellenzi a Barátság vezetéken keresztüli orosz energiaszállítások leépítését.

A Barátság kőolajvezetéket megismétetl támadása azért is aggasztó, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már 2023-ban is gondolkozott a vezeték felrobbantásán.

Fotó: AFP