Külföld

Ukrajna további finanszírozását sürgette Ursula von der Leyen

2025. november 20., csütörtök 06:48 | Origo
EU Ursula von der Leyen Európai Bizottság Orbán Viktor Háború Ukrajnában

Kiszivárgott Ursula von der Leyen levele, amely szerint az EU-nak további százmilliárdos összegeket kellene előteremtenie Ukrajna számára a következő években. A dokumentum miatt Orbán Viktor azonnal jelezte: Ursula von der Leyen elképzelése veszélyes a magyarokra, és Magyarország nem vállal újabb terheket.

  • Ukrajna további finanszírozását sürgette Ursula von der Leyen

A teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelében azt sürgeti, hogy az EU már a decemberi csúcson állapodjon meg Ukrajna további finanszírozásáról. A bizottsági elnök három különböző opciót vázolt fel, amelyekkel 2026–2027 között összesen 135,7 milliárd euró támogatást szednének össze Kijevnek – egy olyan összeget, amelyet még az IMF szerint is csak új hitelkonstrukciókkal és közös garanciákkal lehetne biztosítani.

A levél szerint a tagállamoknak gyors döntést kellene hozniuk, hogy az első kifizetések már 2026 második negyedévének elején megtörténjenek. Ursula von der Leyen úgy fogalmaz: „Európa nem engedheti meg magának a habozást”, és szerinte Ukrajnát „acél sündisznóvá” kell tenni.

A Bizottság elnöke három finanszírozási modellt ajánl:

  • Éves 45 milliárdos tagállami befizetés, két év alatt legalább 90 milliárd euró támogatás formájában.
  • Közös uniós hitel, amelynek visszafizetését akkor várnák Ukrajnától, ha a jövőben kártérítést kap Oroszországtól.
  • A befagyasztott orosz vagyon kamatbevételeire épülő kártérítési hitel, amelyhez szintén tagállami garanciák kellenének.
  • Mindhárom opció vállalt kockázatot jelentene, és mindhárom olyan pénzügyi konstrukció, amely több évtizedre adósságba taszíthatná az Európai Uniót – írja az Index.

Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen javaslata elfogadhatatlan, és a magyarok fizetnék meg az ukrán háború árát. A miniszterelnök úgy fogalmazott: „135 milliárd eurót kér két év alatt. Ez az összeg ma nem létezik – a háború elnyelte.” Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen „varázsszerként” kínálja a közös európai hitelt, amely valójában azt jelenti, hogy:

  • még az unokáink is ezt a háborút fizetnék,
  • Magyarországra újabb, beláthatatlan pénzügyi terhek rakódnának,
  • miközben Brüsszel naponta egymillió euró büntetést szab ki Magyarországra migrációs és genderpolitikai viták miatt.

Fotó: Shutterstock

Kapcsolódó tartalmak

