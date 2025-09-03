Keresés

Külföld

Ukrajna történelmi lépésre szánta el magát: fegyvergyárat nyit Dániában

2025. szeptember 03., szerda 20:40 | Világgazdaság
hadiipar Ukrajna Dánia Háború Ukrajnában Flamingo FP-5 típusú robotrepülő

A Fire Point decemberben indítja be dániai üzemét, amely rakéta-üzemanyagot fog előállítani. A lépés történelmi, hiszen először működik ukrán hadiipari vállalat NATO-országban.

  • Ukrajna történelmi lépésre szánta el magát: fegyvergyárat nyit Dániában

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A Dániában nyílt első ukrán fegyvergyár azért történelmi, mer ez az első alkalom, hogy egy ukrán hadiipari vállalat a NATO területén kezdi meg működését. A dán védelmi miniszter, Troels Lund Poulsen (a képen) szerdán közölte, hogy a Fire Point cég Vojensben állítja fel üzemét, ahol már most is fontos katonai bázis működik, a dán F–16-os vadászgépek otthonával. A Politico értesülései alapján az üzem elsősorban rakéta-üzemanyagot fog előállítani, és a tervek szerint decemberre kezdi meg a működését. A Fire Point ismert arról, hogy harci drónokat és rakétákat gyárt, köztük a Flamingo FP-5 típusú robotrepülőt, amely 1150 kilogrammos robbanófejjel rendelkezik.

Poulsen szerint a kezdeményezés „segítő kéz Ukrajna biztonságáért folytatott harcában”. Hozzátette azonban, hogy számolnak azzal: a Kreml szabotázzsal vagy kémkedéssel reagálhat. „A fenyegetés természetesen nagyobb lett” – mondta a miniszter, utalva arra, hogy a lépés Moszkvában biztosan nem marad visszhang nélkül.

A dániai bejelentést egy regionális csúcstalálkozón tették, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vett. Kijev az elmúlt hónapokban saját hadiiparának felpörgetését is zászlajára tűzte: júliusban a kormány leszögezte, hogy fél éven belül a fegyverek felét belföldön fogják előállítani.

A mostani lépés így nemcsak a nyugati támogatás új szintjét jelzi, hanem azt is, hogy Ukrajna a háború közepette mindinkább a hosszú távú túlélésre készül. A következő hónapokban kiderülhet, Moszkva hogyan reagál a NATO területén létrehozott ukrán fegyveripari kapacitásra – ami könnyen újabb feszültségeket hozhat Európában.

Fotó: Shutterstock

Németország reagált Ursula von der Leyen nagy bejelentésére Ukrajna ügyében

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump: az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

Donald Trump: az amerikai katonák Lengyelországban maradnak

 Lengyelországban maradnak az odavezényelt amerikai katonák, és ha a lengyelek úgy kívánják, Washington akár növelheti is a kontingens létszámát - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban, a Karol Nawrocki lengyel elnökkel tartott találkozójának kezdetén.
