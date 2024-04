Ukrajna több módon is ellenállást próbál kiépíteni magának Oroszországgal szemben + videó

Megosztás itt:

A kijevi kabinet most mindent megtesz annak érdekében, hogy a parlament elfogadja az új mozgósítási törvényt. Dunda György, a Hír Televízió kárpátaljai tudósítója arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij a komoly bírálatok ellenére is azt akarja, hogy minél több embert sorozzanak be, akár még börtönben ülőket is.

Itt volt olyan szándék, van olyan szándék, hogy önként akik jelenleg börtönben vannak és be akarnak vonulni a seregbe ők ezt megtehetik cserébe törlik a büntetési tételeiket. Az is kérdés mi lesz a korábban elítéltekkel?! Ugye az egész abból ered hogy Ukrajnának égetően szüksége van új utánpótlásra és ezért igyekszik a társadalom, a lakosság minden csoportjában keresni pótlásokat, utánpótlási lehetőségeket

– mondta Dunda György.

Az ukrán elnök kabinetfőnöke mindeközben felszólította Donald Trumpot, hogy kövesse Ronald Reagan példáját, és támogassa Kijevet Oroszországgal szembeni harcban. Ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője szerint Ukrajna valójában azt szeretné elérni, hogy egy Trump-elnökség esetén se zárja el Washington a pénzcsapokat.

Azt hiszem, hogy teljes mértékben a félelem és az elővigyázatosság beszél az ukránokból, amikor megpróbálják Donald Trumpot a politikai mozgástere szerint beszorítani, ami egy meglehetősen nehéz feladat, sőt inkább a teljesíthetetlen küldetésbe tartozik – mondta az alkotmányjogász.

Donald Trump azonban ennek pont az ellenkezőjét hangoztatja. Azt állítva 24 óra alatt véget vetne a háborúnak.

A fegyverletétel álláspontjához kedden Kína is csatlakozott. Az ázsiai ország azt szeretné ha minél előbb tárgyaló asztalhoz ülne a két fél.