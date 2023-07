Ukrajna teljes területén légiriadót rendeltek el

Megosztás itt:

Megszólaltak Kijevben a légvédelmi szirénák. 12 nap után ismét az ukrán fővárost vették célba az oroszok. A kijevi jelentések szerint a dróntörmelékek három magánházban okoztak károkat a környéken. A riasztást a nap folyamán szinte egész Ukrajna területére kiadták. Bahmutnál kudarcba fulladt az ukránok offenzívája az orosz beszámolók szerint.

Volodimir Zelenszkij ezzel szemben az ukrán ellentámadás sikereiről tájékoztatta a Kijevbe látogató spanyol miniszterelnököt. Ennek ellenére további katonai támogatást kért tőle., amiről Pedro Sanches biztosította is.

,,A régóta tartó és intenzív együttműködésen felül Spanyolország hamarosan újabb támogatást szállít a háborús erőfeszítések megsegítésére. Beleértve négy Leopard harckocsit és páncélozott szállítójárművet. Sebészeti kapacitással rendelkező hordozható terepkórház átadására is készülünk, hogy javítsuk Ukrajna képességét a frontok közelében megsérült katonák és civilek gyógyítására." - jelentette ki Pedro Sanches.

A spanyol miniszterelnök továbbá 55 millió eurót is felajánlott Ukrajna újjáépítésére. Pedro Sanchez az ukrán béketerv támogatásáról is biztosította az elnököt. Volodimir Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy Spanyolország a soros Európai Uniós elnöksége alatt nyomást gyakorol majd azokra az országokra is, akik nem álltak be az ukrán béketerv mögé.

,,Nagyon fontos számomra, hogy Latin-Amerika meghalljon minket. Fontos számunkra, hogy ne csak Európa és állandó stratégiai partnereink, hanem Latin-Amerika, India, Kína és Ázsia is csatlakozzon a béketervhez. Mert a háború lezárása így gyorsabb lesz. Ez a politikai nyomás lehet az igazi döntő végpont ebben a háborúban.” - közölte az ukrán miniszterelnök.

A spanyol miniszterelnök meghívta Volodimir Zelenszkijt, hogy csatlakozzon a július 17-18-án tartandó EU-Latin-Amerika csúcsra.