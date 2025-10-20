Ukrajna támogatásáról és az orosz energiahordozókról való leválásról tárgyalnak Luxemburgban + videó
2025. október 20., hétfő 12:00
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Unió teljesen hadi üzemmódra akar átállni, miközben a rezsiköltségeket az egekbe emeli. A tárcavezető kijelentette, a magyar kormány nem engedi ezt.
A tárcavezető az Európai Unió energiaügyi tanácsülésén felszólalva először is rámutatott, hogy az orosz energiaforrások elvágásával veszélybe kerülne Magyarország ellátásbiztonsága, az áremelkedésről már nem is beszélve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője „arculcsapásnak” nevezte, hogy Donald Trump amerikai elnök Budapesten tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és sérelmezte, hogy a megbeszélésen egyetlen európai képviselő sem vesz részt.
Robert De Niro amerikai filmsztár ismét politikai állásfoglalásával került a figyelem középpontjába. A színész az MSNBC The Weekend című műsorában Joseph Goebbelshez, Adolf Hitler hírhedt propagandistájához hasonlította Donald Trump amerikai elnök főtanácsadóját, Stephen Miller-t.