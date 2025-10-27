Ukrajna támogatása miatt több milliárd euró hitelt kell felvennie az Európai Uniónak + videó

Megosztás itt:

A múlt héten a Brüsszelben tartott uniós csúcson az EU vezetői nem tudtak megegyezni abban a tervben, hogy több milliárd euró értékű orosz vagyont használjanak fel Ukrajna támogatására a Moszkva elleni háborúban. Ennek legfőbb ellenzője Bart de Wever belga kormányfő volt. A legtöbb európai főváros azt szerette volna, ha a brüsszeli székhelyű Euroclear-nél befagyasztott, 170–180 milliárd euró értékű orosz központi banki vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítanák, melynek költségeit így részben Oroszország viselné. Belgium szerint viszont egy ilyen megállapodás kockázatos, és attól tart, hogy Moszkva lefoglalhatja a belga vállalkozásokat vagy elkobozhatja a nyugati bankok pénzét. Az uniós csúcson végül az ötletről nem született megállapodás. Ez a hozzáállás nem tetszik az európai megfigyelőknek és a médiának. A Le Monde című francia lap különösen élesen bírálta Belgium hozzáállását, amely arról panaszkodott, hogy a Benelux állam „meghiúsította Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen tervét”. A német Süddeutsche Zeitung szintén felvetette Belgium makacsságát az Ukrajnának nyújtandó „kártérítési hitel” jóváhagyása kapcsán, ezzel, idézem: megakadályozva, hogy a várt erőteljes üzenet eljusson Moszkvához”. A kelet-európai kommentátorok szintén nem voltak lenyűgözve az eredménytől. A lengyel Rzeczpospolita újság interjút készített egy diplomatával, aki azt mondta: Belgium egy olyan ország, „amely évekig azt állította, hogy az Euroclear egy belga intézmény, hogy adóztathassa az orosz eszközöket, és most hirtelen azt mondják nekünk, hogy ez egy európai intézmény, és hogy minden tagállamnak viselnie kell a kockázatokat”. A Bizottságnak így most más alternatívákkal kell visszatérnie, hogy fedezze Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényeit. Jelen pillanatban erre 3 lehetőség van: az EU-tagállamokat felkérhetik, hogy több tízmilliárd eurót gyűjtsenek össze közös adósság formájában, a második lehetőség a jóvátételi kölcsön. ... az EU ezt nem fogja megtenni, hiszen a stratégiája alapvetően a háború folytatásáról szól.