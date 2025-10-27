Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 27. Hétfő Szabina napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Ukrajna támogatása miatt több milliárd euró hitelt kell felvennie az Európai Uniónak + videó

2025. október 27., hétfő 15:00 | HírTV

A miniszterelnök Moszkva esetleges megtorlásaira hivatkozott, amelyek a nyugati bankokat érhetik viszontválaszként.

  • Ukrajna támogatása miatt több milliárd euró hitelt kell felvennie az Európai Uniónak + videó

A múlt héten a Brüsszelben tartott uniós csúcson az EU vezetői nem tudtak megegyezni abban a tervben, hogy több milliárd euró értékű orosz vagyont használjanak fel Ukrajna támogatására a Moszkva elleni háborúban. Ennek legfőbb ellenzője Bart de Wever belga kormányfő volt. A legtöbb európai főváros azt szerette volna, ha a brüsszeli székhelyű Euroclear-nél befagyasztott, 170–180 milliárd euró értékű orosz központi banki vagyont Ukrajna újjáépítésére fordítanák, melynek költségeit így részben Oroszország viselné. Belgium szerint viszont egy ilyen megállapodás kockázatos, és attól tart, hogy Moszkva lefoglalhatja a belga vállalkozásokat vagy elkobozhatja a nyugati bankok pénzét. Az uniós csúcson végül az ötletről nem született megállapodás. Ez a hozzáállás nem tetszik az európai megfigyelőknek és a médiának. A Le Monde című francia lap különösen élesen bírálta Belgium hozzáállását, amely arról panaszkodott, hogy a Benelux állam „meghiúsította Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen tervét”. A német Süddeutsche Zeitung szintén felvetette Belgium makacsságát az Ukrajnának nyújtandó „kártérítési hitel” jóváhagyása kapcsán, ezzel, idézem: megakadályozva, hogy a várt erőteljes üzenet eljusson Moszkvához”. A kelet-európai kommentátorok szintén nem voltak lenyűgözve az eredménytől. A lengyel Rzeczpospolita újság interjút készített egy diplomatával, aki azt mondta: Belgium egy olyan ország, „amely évekig azt állította, hogy az Euroclear egy belga intézmény, hogy adóztathassa az orosz eszközöket, és most hirtelen azt mondják nekünk, hogy ez egy európai intézmény, és hogy minden tagállamnak viselnie kell a kockázatokat”. A Bizottságnak így most más alternatívákkal kell visszatérnie, hogy fedezze Ukrajna 2026-os és 2027-es finanszírozási igényeit. Jelen pillanatban erre 3 lehetőség van: az EU-tagállamokat felkérhetik, hogy több tízmilliárd eurót gyűjtsenek össze közös adósság formájában, a második lehetőség a jóvátételi kölcsön. ... az EU ezt nem fogja megtenni, hiszen a stratégiája alapvetően a háború folytatásáról szól.

További híreink

Fekete lángos?! Halloween-szenzáció Szombathelyen

Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó

Ezt nem lehet titokban tartani, máris megválna magyar kapusától a Liverpool

Ez a fűszer eltűnt a magyar konyhából – pedig egykor igazi kincs volt

Gyászol Hollywood: Meghalt a világ legszebb fiújának tartott színésze

Kubatov Gábor mai üzenete komoly figyelmeztetés a Ferencváros játékosainak + videó

Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja

Lidl: szuper áron lehet a tiéd a 39 részes Parkside készlet

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

További híreink

Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban

A Vatikánban folytatja a békemisszióját Orbán Viktor + videó

Ismét leállt egy európai repülőtér – furcsa tárgyakat észleltek az égen!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Óriási győzelmet aratott az argentin elnök pártja
2
Schmidt Mária: Hogyan viselkedtek velünk az osztrákok az elmúlt évtizedben? + videó
3
A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó
4
Orbán Viktor: Egyre rosszkedvűbben történik Ukrajna támogatása + videó
5
A vatikáni találkozók után Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal + videó
6
Tusk jóslásokba bocsátkozott a háború végével kapcsolatban
7
Bayer Zsolt barátilag kérte meg Nagy Ferót a bocsánatkérésre
8
UFO repült Moszkva felett? A tudós válaszolt + videó
9
Szijjártó Péter kemény üzentet küldött Donald Tusknak
10
Háború Ukrajnában – Innen szerez Ukrajna újabb forrásokat a háború finanszírozásához + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó

A Vatikánban folytatja békemisszióját Orbán Viktor + videó

 Magánkihallgatáson fogadta Orbán Viktort 14. Leó Pápa hétfő reggel. Az olasz lapok szerint Orbán Viktor a már korábban elkezdett békemisszióját folytatja, kihasználva a szentszék rendkívül szerteágazó diplomáciáját. Rómából Jánosi Dalma tudósított.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!