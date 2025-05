Ukrajna, Oroszország, az USA és az unió vezetői közös csúcstalálkozón zárhatják le a háborút + videó

Megosztás itt:

"Úgy gondolom, hogy Putyinnak is elege van, több mint 3 éve tart a háború" - így fogalmazott Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehér Házban számolt be az orosz államfővel folytatott telefonbeszélgetésről. Donald Trump elmondta, egyelőre azért nem vezetett be újabb szankciókat Moszkvával szemben, mert azok nélkül is eredményesek lehetnek a tárgyalások.

"Nézzék, ő egy erős ember, Volodimir Zelenszkij egy erős fickó, nem könnyű vele bánni. De úgy gondolom, hogy ő is be akarja fejezni a háborút. Ő pontosan tudja, hogy nagyon rossz dolgok történnek Ukrajnában" - jelentette az Amerikai Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az orosz elnök mellett az ukrán államfővel is egyeztetett telefonon. Volodimir Zelenszkij arra kérte az amerikai elnököt, hogy Kijev szövetségesei ne kössenek megállapodást Oroszországgal Ukrajna nélkül.

"Fontolgatjuk, hogy csúcstalálkozót hívunk össze, szeretnénk, ha ez magas színvonalon történne: Amerika, Ukrajna, Oroszország, az európai országok és Nagy-Britannia. Egy ilyen találkozóra Törökországban, a Vatikánban vagy Svájcban kerülhetne sor" - mondta Volodimir Zelenszkij.

A NATO-főtitkár nagyon pozitívnak értékelte, hogy az amerikai kormányzat részt vesz az ukrajnai béketárgyalásokban. Mark Rutte szerint viszont ez csak úgy lehet sikeres, ha az amerikaiak az európai vezetőkkel és Ukrajnával is konzultálnak.

"Nyilvánvaló, hogy az amerikai kormányzat nagyon is részt vesz ebben, szorosan együttműködik az európai kollégákkal és természetesen Ukrajnával, úgy gondolom, hogy ez nagyon pozitív" - jelentette ki a NATO-főtitkár.

Eközben a Nemzetközi Valutaalap felülvizsgálja az Ukrajnának nyújtott több milliárd dolláros alapot, amely jelentős rugalmasságot biztosít Kijevnek. A Reuters emlékeztetett, hogy csak a háború első évében Ukrajna GDP-je mintegy 30%-kal esett vissza.