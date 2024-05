Ukrajna német fegyverekkel is támadhat már orosz katonai célpontokat, megkapta az engedélyt Berlintől

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Háborús hangulat a NATO külügyminiszteri tanácsülésén NATO külügyminiszteri ülés és a következő mondat hangzik el: "Hosszú távon már most győztesei vagyunk a háborúnak." Mármint, hogy mi, Európa, a nyugati világ, tehát a NATO. Én nem tudom, hogy milyen szempontot lehet találni, ami mentén ezt a kijelentést józan ésszel meg lehet tenni…– írja Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Sorra lövik ki az oroszok az ukránok nyugatról kapott fegyvereit A tárcavezető szerint az orosz előrenyomulás minden taktikai irányban folytatódik az ukrajnai fronton, az orosz csapatok kiszorítják elfoglalt állásaikból az ukrán erőket, amelyek Harkiv megyében nyolc-kilenc kilométert vonultak vissza fontos területeken.