Ukrajna minden segítséget megkap, hogy elhúzódjon háború + videó

Az Amerikai Egyesült Államok a napokban jelentette be, hogy más országoknak ígért légvédelmi rakétákat irányít át Ukrajnának, hogy felgyorsítsa a szállításokat az ukrán haderő számára. A Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője szerint Patriot rakéták százai juthatnak el így az ukrán haderőhöz. Washington továbbá újabb szankciót vetett ki az egyik legnagyobb orosz kiberbiztonsági cégre, a Kaspersky Lab-re. Továbbá bezárták az orosz vízumközpont washingtoni és New York-i irodáit is.

Your browser does not support the video tag.