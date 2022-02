Megosztás itt:

Az ukrán államfő felszólította az ukránokat, hogy mindenki, aki kész megvédeni az országot, jelentkezzen szolgálatra, és a kormány felfegyverzi őket. Zelenszkij az oroszokhoz is felszólítást intézett, és arra kérte őket, hogy vonuljanak utcára, és tiltakozzanak a háború ellen.

Közben az ukrán elnöki hivatal egyik tanácsadója arról számolt be, hogy az orosz támadásban több mint negyven ukrán katona meghalt és több tucatnyiak megsebesültek. Azt is elmondta, hogy polgári áldozatok is vannak.