Ukrajna jövőjét is meghatározhatja Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója + videó

Bizakodva várja az orosz és az amerikai elnök történelmi találkozóját az orosz pénzügyminiszter. Donald Trump és Vlagyimir Putyin személyesen ülnek tárgyalóasztalhoz az alaszkai Anchorage városában, az Elmendorf–Richardson katonai bázison. A tervek szerint az egyeztetés magyar idő szerint 21 óra 30-kor kezdődik.

Ez lesz a két elnök első személyes csúcstalálkozója azóta, hogy 2022-ben kirobbant az orosz-ukrán háború. Vlagyimir Putyin és Donald Trump utoljára 2019-ben találkozott személyesen, a G20-as csúcson Oszakában. Azóta csak telefonon egyeztettek, legutóbb idén februárban.

A csúcstalálkozó legfontosabb napirendi pontja várhatón az orosz-ukrán háború rendezése lesz.

Az orosz delegáció már megérkezett a tárgyalás helyszínére, azonban az orosz elnök tett egy kitérőt és ellátogatott az oroszországi Magadánba. Az államfő a térségben fejlesztési és ipari létesítményeket tekint meg, valamint egyeztet a terület kormányzójával. Ezután utazik Alaszkába.

Az orosz külügyminiszter azt mondta, bizakodóak a közelgő tárgyalással kapcsolatban, álláspontjuk több részét azonban már ismertette az orosz elnök az Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoffal.