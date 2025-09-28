Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Megosztás itt:

Ezzel párhuzamosan a harkovi harcokban több ukrán dandár komoly veszteségeket szenvedett. A hírek hitelességét egyelőre nem erősítették meg független források, ám a közlések alapján az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén, ahol folyamatos orosz előrenyomulás tapasztalható.

A RIA Novosztinak nyilatkozva Volodimir Saldo, Herszon orosz kinevezett vezetője kijelentette: a sziget az orosz állások lőtávolán belül található. Hozzátette, hogy a területet folyamatosan tűz alatt tartják, miközben az ukrán hadsereg továbbra is bázisként használja azt. Elmondása szerint kisebb egységek éjszaka jutnak be a szigetre, ahol épületekben rejtőzve drónokat indítanak – írja az Origo.

A teljes írást ITT érheti el.

Magyar Nemzet