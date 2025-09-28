Keresés

Külföld

Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

2025. szeptember 28., vasárnap 07:13 | Magyar Nemzet
háború Ukrajna front

Oroszbarát források arról számoltak be, hogy Herszon térségében a Karantén-sziget teljesen az orosz fegyverek ellenőrzése alatt áll.

  • Ukrajna háborúja fordulóponthoz érkezett

Ezzel párhuzamosan a harkovi harcokban több ukrán dandár komoly veszteségeket szenvedett. A hírek hitelességét egyelőre nem erősítették meg független források, ám a közlések alapján az ukrán hadsereg egyre nehezebb körülmények között küzd a frontvonal több részén, ahol folyamatos orosz előrenyomulás tapasztalható.

A RIA Novosztinak nyilatkozva Volodimir Saldo, Herszon orosz kinevezett vezetője kijelentette: a sziget az orosz állások lőtávolán belül található. Hozzátette, hogy a területet folyamatosan tűz alatt tartják, miközben az ukrán hadsereg továbbra is bázisként használja azt. Elmondása szerint kisebb egységek éjszaka jutnak be a szigetre, ahol épületekben rejtőzve drónokat indítanak – írja az Origo.

A teljes írást ITT érheti el.

Magyar Nemzet

Legfrissebb híreink

Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó

Stratégiai fordulat: így készül Oroszország a hosszú, eszkalálódó háborúra a Nyugat ellen – Robert C. Castell + videó

 Egy friss ISW-jelentés igazi fordulópontot jelezhet az orosz–ukrán háborúban: Oroszország stratégiai élőerő-tartalékot alakít ki, jelezve, hogy a cél a háború megnyerése, nem a lezárása. Az elemzés rávilágít a kételyekre is – honnan jön a hirtelen veszteségcsökkenés? Kitérünk a politikai következményekre is, vajon ez Oroszország felkészülése egy eszkalálódó konfliktusra a kollektív Nyugattal szemben?
Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

Mi köti össze II. Lipót belga király brutális uralmát a modernkori nyugati zsarolással? – Globál Nógrádi Györggyel + videó

 Globálban a történelem egyik legszörnyűbb, de gyakran elhallgatott fejezete is előkerül: a Belga-Kongóban történt brutális népirtást, ahol II. Lipót belga király gyarmati uralma alatt milliók haltak meg a gumi- és elefántcsonttermelés kíméletlen maximalizálása közben. A műsor párhuzamba állítja ezt a véres múltat a jelenkori, finomabb eszközökkel zajló "modern gyarmatosítással" – a gazdasági függőséggel, a politikai zsarolással és a szuverenitás csorbításával.

