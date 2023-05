Újraválasztották Pásztor Istvánt a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének

Megosztás itt:

– Arra készülünk, hogy az előttünk levő négy évet is talpon végigvigyük, és hogy a párt és a közösség is legalább olyan kondícióban maradjon és legyen, mint most van – hangzott el a VMSZ tisztújító közgyűlését követő sajtótájékoztatón. – Ez nem lesz egyszerű, mert azt gondolom, hogy ma sokkal összetettebb a világ, sokkal több veszély fenyeget sokkal több oldalról, mint az elmúlt 16 évben bármikor – mondta Pásztor István.

– Továbbra is az az alapvető feladatunk, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a Vajdaságban élő minden magyar identitásában megmaradva és megerősödve boldogulni tudjon a szülőföldjén – hangsúlyozta a VMSZ elnöke, aki szerint ehhez a szülőföldnek is változnia kell.

– A szülőföldnek vonzóbbá, elfogadhatóbbá, vállalhatóbbá kell válnia. A szülőföld meg kell, hogy változzon. Az utóbbi napok, hetek, hónapok, évek azt bizonyítják, hogy rengeteg korrigálnivaló van a szerb társadalomban – mondta a politikus.

Pásztor István úgy fogalmazott, hogy erőteljes lépést kell tenni annak érdekében, hogy az ország, a lakosság kilépjen a valóságshowk világából, és belépjen a realitások világába.

– A VMSZ továbbra is arra törekszik, hogy önállóan indulva a választásokon széles körű legitimitás birtokába jusson, és abból a pozícióból építsen partnerkapcsolatot azokkal, akik elfogadják, illetve akiknek a programjait a VMSZ el tudja fogadni – magyarázta az elnök, aki szerint pártja politikailag érett, felkészült, olyan tapasztalatnak, olyan fölgyülemlett tudásnak van a birtokában, amely képessé teszi arra, hogy a rá váró feladatokkal meg tudjon birkózni.