Újraindulhatnak a béketárgyalások a tálibokkal

Nem kellene már a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanítania Gothár Péternek - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a szexuális zaklatással vádolt rendező ügyével kapcsolatban elmondta: szerdán meghallgatták az egyetem etikai bizottságában Gothár Pétert, aki két hete ismerte el az ellene felhozott vádakat. Felmenti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatóját, Nagy László Albertet Karácsony Gergely főpolgármester - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A főpolgármester Facebook-posztjában azt írta: elégedetlen az FKF munkájával, ezen túl a munkaerőhiányt és a közterület-fenntartó elavult gépparkját okolta a hétfőn kialakult hókáoszért. Politikai terméknek használja az ellenzék az egészségügyi diagnosztikai eszközök beszerzését - jelentette ki Pesti Imre a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője szerint szakmai körökben értelmezhetetlen Karácsony Gergely „minden kerületben legyen CT” szlogenje. Számos pozitív intézkedés történt az egészségügy területén az elmúlt években, ezek a megelőzésre, a szűrőprogramok kiterjesztésére vagy az alapellátás megerősítésére fókuszáltak - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Gyermekszemészeti szűrőbusz indul a háromszáz legnehezebb helyzetű településre, a rászoruló családok gyermekei a vizsgálatok alapján javasolt szemüvegeket ingyenesen kapják meg. A családot nem pótolja semmi, azt a biztonságot, szeretetet nyújtja a gyermekeknek, amelyet senki más nem képes - mondta az emberi erőforrások minisztere a Szent Anna a nevelőszülőkért elnevezésű díj átadásán, az Országházban. Kétéves, akkreditált pedagógus szakvizsgával záruló gyermek- és ifjúságvédelmi képzést indított a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - közölte Tóth Tamás, az MKPK titkára. A kis- és középvállalkozások adták a magyar gazdaságban megtermelt hozzáadott érték 46 százalékát és a nettó árbevétel 42 százalékát az elmúlt évben, számuk pedig 4,1 százalékkal nőtt - írja a Világgazdaság. Eddig több mint 11 ezren jelentkeztek a vállalkozóvá válást segítő programokra. A tervek szerint 2022-ig közel nyolcezer vállalkozás jöhet létre a többelemű program révén a kevésbé fejlett régiókban - mondta Bodó Sándor államtitkár a Magyar Nemzetnek. Októberben a kiskereskedelmi üzletek forgalma 6,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az online vásárlás térhódítása hihetetlen mértékben átalakítja az elmúlt 20-25 évben Magyarországon kialakult, havi egy-két nagybevásárlással működő vásárlási szokásokat – mondta Krisán László, a VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke. A technológia és a pénz forradalmának korát éljük, új világrend kezd kialakulni, az új kihívásokra a jegybankoknak is meg kell találniuk a megfelelő válaszokat - mondta Matolcsy György, a MNB elnöke egy szakmai konferencián. A magyar vendéglátás és a hazai alapanyagok minőségének jelentős javulását méltatta Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke. A magyar kormány törekvése, hogy versenyképessé formálja a Kárpát-medence magyar közösségeit - mondta Nagy István agrárminiszter a VIII. Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. Az élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó Lászlópack Kft. átadta az 1,6 milliárd forintos beruházással épült új üzemcsarnokát Komárom határában. Magyar művekből rendezett kiállítást nyitott meg a tokiói Szépművészeti Múzeumban Orbán Viktor. Az eseményen a miniszterelnök kiemelte: a magyaroknak bizonyítaniuk kell, hogy a világ jól jár, ha vannak magyarok. Még sosem voltak olyan jók Magyarország és Japán kapcsolatai, mint jelenleg - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tokióban. Összesen 170 japán vállalat 35 ezer magyar embernek ad munkát, ezért is fontos fenntartani a magyar-japán kapcsolatok fejlődésének dinamikáját - mondta Szijjártó Péter a közmédiának Tokióban. Magyarország szoros együttműködést tervez családvédelmi ügyekben az Egyesült Államokkal, Lengyelországgal és Brazíliával - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a washingtoni családpolitikai konferencián. Albániával és Észak-Macedóniával is meg kell nyitni a csatlakozási tárgyalásokat még a jövő májusban tervezett EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt - jelentette ki Várhelyi Olivér, a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztos Brüsszelben. Az európai uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács ötéves hivatali időre a lengyel Wojciech Wiewiórowskit nevezte ki európai adatvédelmi biztossá - közölte az uniós szerv. A 2020-as klímavédelmi célok megvalósításával 2050-re Európa klímasemlegessé válhat - mondta Frans Timmermans EU-biztos, az úgynevezett európai zöld megállapodással kapcsolatos munka koordinátora. Vizsgálat indult Párizsban a centrista Demokrata Mozgalomhoz tartozó Marielle de Sarnez volt Európa-ügyi miniszter ellen az európai parlamenti fiktív asszisztensi állások ügyében. Nyolc, terrorszervezetben való részvétellel gyanúsított személy letartóztatását rendelte el egy moszkvai bíróság - közölte a TASZSZ orosz hírügynökség. Az ENSZ által elismert líbiai kormány adatokat gyűjt a Tripolit ostromló, Halifa Haftár tábornok vezette erők oldalán harcoló oroszországi zsoldosokról, és szembesíteni akarja velük Moszkvát – írja az AP amerikai hírügynökség. Iránról és más, Izrael biztonságával összefüggő kérdésekről tárgyalt Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Benjámin Netanjahu ügyvezető izraeli miniszterelnök Lisszabonban. Az Egyesült Államok rövidesen újraindítja a béketárgyalásokat három hónapos szünetet követően az afganisztáni kormány megdöntésén fáradozó radikális iszlamista tálibokkal - közölte az amerikai külügyminisztérium. Oroszország nemkívánatos személynek nyilvánított egy bolgár diplomatát, a lépést válaszintézkedésnek minősítve - közölte a TASZSZ külügyi forrásra hivatkozva. Terhelő vallomást tett Yorgen Fenech üzletember ellen a máltai újságírónő-gyilkosság egyik tanúja a vallettai bíróságon zajló perben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aggodalmát fejezte ki, hogy az eddig ismert egynél több halálos áldozata is lehet az egyik odesszai középiskolában történt tűzesetnek, mivel 14 személy még mindig nem került elő, és öt sérült súlyos állapotban van. Két embert megölt, egyet súlyosan megsebesített egy amerikai tengerész Hawaiin, a Pearl Harbor-i flottatámaszponton, majd magával is végzett - közölték a támaszpont tisztségviselői. Ötvenhét ember veszhetett a tengerbe, amikor Mauritánia partjainál elsüllyedt egy Gambiából útnak indult hajó, fedélzetén mintegy 150 kivándorlóval - közölte az ENSZ migrációval foglalkozó ügynöksége. Gázrobbanás miatt romba dőlt egy családi ház a dél-lengyelországi, Szilézia vajdaságbeli Szczyrk hegyi üdülőközpontban, a mentők 4 felnőtt és 4 gyermek holttestét emelték ki a romok közül. Kalózok fogságába esett Nigéria partjainak közelében egy nyersolajat szállító tartályhajó tizenkilenc tengerésze - közölte a hajót működtető görög vállalat. Felülvizsgálja a barnamedvék vadászatáról szóló jogszabály módosítását célzó tervezetet a román parlament. A bukaresti törvényhozást csak az RMDSZ közbenjárásával sikerült rábírni, hogy napirendre vegye a javaslatot. Svájcból Észak-Macedóniában akart ötkilónyi kokaint vinni egy észak-macedón férfi, de a röszkei határátkelőn lebukott - írja a police.hu. Háromszázmillió forintos adócsalás miatt indult eljárás vagyonvédelmi cégek vezetői ellen, az ügyészség kezdeményezte az öt férfi letartóztatását – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Késelés történt egy győri iskolában, egy 17 éves diák többször megszúrt egy 51 éves tanárnőt - a sérültet a mentők kórházba vitték, az elkövetőt elfogták. Kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt a Tatabányai Járási Ügyészség egy anya és annak élettársa ellen, miután a nő 9 éves gyermeke segélyhívón kért segítséget, mert szülei ittasan erőszakosan viselkedtek egy januári éjjelen. Elkezdődött a vörösiszapper másodfokú tárgyalása a Győri Ítélőtáblán, amelyen a másodrendű vádlott védője a Győri Törvényszék megismételt elsőfokú ítéletének abszolút hatályon kívül helyezését vagy módosítását kérte. A Ferencváros 2:0-ra kikapott a másodosztályú Békéscsaba vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa nyolcadik fordulójának szerdai játéknapján, így búcsúzott a sorozattól. Hosszú Katinka arany-, Jakabos Zsuzsanna ezüstérmet szerzett 400 méter vegyesen a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: A-Híd OSC-Újbuda - Pro Recco (olasz) 10:14; FTC-Telekom Waterpolo - Mladost Zagreb (horvát) 14:5 Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Klaipeda (litván) 97:73