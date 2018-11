Újra támad a kanyaró

A kanyarós megbetegedések rohamosan növekvő számára figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön Genfben.

A WHO szerint az idén novemberig bezárólag 10 százalékkal több kanyarós megbetegedést regisztráltak világszerte 2017-hez képest. A tavalyi év egészében pedig 30 százalékkal több esetet jelentettek, mint 2016-ban. Világszerte tavaly 110 ezer ember halt meg a betegség miatt, többségük gyermek volt - közölte a WHO. Hozzátette: 2017-ben legkevesebb 6,7 millió ember fertőződött meg.

A WHO eredetileg azt remélte, hogy 2020-ra teljesen sikerül kiirtani a kanyarót a világban. 2000 óta kétségkívül nagy előrelépések történtek – mondta Martin Friede, a WHO oltóanyag szakosztályának szóvivője. A fertőzések száma azóta 85 százalékkal csökkent, az amerikai járványügyi központ (CDC) és a WHO adatainak egyik legfrissebb elemzése szerint 21 millió ember életét sikerült ezzel megmenteni.

Ugyanakkor a saját sikerünk áldozataivá váltunk – jelentette ki Friede. A szakértő ezt azzal indokolta, hogy sok szülő alábecsüli a kanyaró jelentette veszélyeket az olyan fejlett országokban, mint például Németország. A kanyaró erősen fertőző betegség, az esetek többségében ugyan gyógyítható, de halálos kimenetelű komplikációk is előfordulhatnak.

2017 október eleje és 2018 szeptember vége között az Európai Gazdasági Térségben (EGT), illetve az Európai Unió tagállamaiban 13 453 kanyarós esetet regisztráltak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint. Európában különösen Görögországban, Romániában, Szlovákiában, Olaszországban, és Franciaországban volt sok megbetegedés.

A vizsgált időszakban Görögországban volt a legmagasabb a megbetegedések arányszáma, egymillió lakosra 283,1 kanyarós eset jutott. Ez az érték a legalacsonyabb Dániában volt, ahol egymillió főre egy megbetegedés jutott. A német kanyaró- és rózsahimlő -ellenőrző bizottság (NAVKO) adatai szerint a WHO európai régiójához tartozó 53 államból 37-ben sikerült teljesen felszámolni a kanyarót.