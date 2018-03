Újra megválasztották Hszi Csin-pinget

MEGTISZTELTETÉSNEK ÉREZTE A FIDESZES SZITA KÁROLY, HOGY EGYKOR A KOMMUNISTA ÁLLAMBIZTONSÁGNAK ÜGYNÖKE LEHETETT MAGYAR NEMZET. KÜLÖN KÉRHETTE A 800 MILLIÓS AJÁNDÉKOT KÓSA LAJOS ATTÓL A CSENGERI NÕTÕL, AKI 4,3 MILLIÁRD EURÓ KEZELÉSÉVEL BÍZTA MEG. AZ ALKOTMANYVÉDELMI HIVATALLAL TISZTÁZNÁ KÓSA LAJOS SZÁMLAKEZELÉSI ÜGYÉT A JOBBIK. DK: A KÓSA LAJOS ÜGYVÉDJÉHEZ KÖTHETÕ DIÁKVÁLLALKOZÁSOK JÁRTAK A LEGJOBBAN A CZEGLÉDY CSABA ELLENI ELJÁRÁSSAL. IRÁNYTÛ INTÉZET: A JOBBIK JELÖLTJÉNEK VAN A LEGTÖBB ESÉLYE LEGYÕZNI A FIDESZT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 2. VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN. MEGFENYEGETTE AZ ELLENZÉKET ORBÁN VIKTOR A BÉKEMENETESEK ELÕTT TARTOTT ÜNNEPI BESZÉDÉBEN CSÜTÖRTÖKÖN. ORBÁN AZT ÍGÉRTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN "ELÉGTÉTELT FOG VENNI MIND ERKÖLCSI, MIND POLITIKAI, MIND JOGI ÉRTELEMBEN". KARÁCSONY GERGELY: ORBÁN VIKTOR MEGFENYEGETTE A VÁLTOZÁST AKARÓ EMBEREKET. VONA GÁBOR: ORBÁN MÉLTATLANNÁ VÁLT AZ ORSZÁG VEZETÉSÉRE, MIUTÁN MEGFENYEGETTE A MAGYAROKAT A NEMZETI ÜNNEPEN. VÁLASZTÁSI CSALÁS MIATT LEFOGLALTÁK A ZUGLÓI FIDESZ ÉS LÉVAI KATALIN AJÁNLÓÍVEIT, A RENDÕRSÉG NYOMOZÁST INDÍTOTT. 1 MILLIÓ FT-RA BÍRSÁGOLTA AZ NVB A KÖZTÉVÉT, AMIÉRT NEM TARTOTTÁK BE A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS ESÉLYEGYENLÕSÉGI ALAPELVET. TÁRGYALNI HÍVTA GYURCSÁNY FERENC A JOBBIKOT ÉS A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRTOT VASÁRNAP DÉLUTÁNRA. A JOBBIK VÁLASZÁBAN JELEZTE: NEM VESZ RÉSZT A GYURCSÁNY ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT TÁRGYALÁSON. GYURCSÁNY AZT IS BEJELENTETTE, HOGY VISSZALÉPTETI A DK JELÖLTJÉT SZÉL BERNADETT JAVÁRA. SZÉL BERNADETT: HA NEM FOGUNK ÖSSZE, A FIDESZ MINDENKIRE SORT KERÍT. DK: SIKER, HOGY AZ MSZP-PÁRBESZÉD ÉS AZ LMP HAJLANDÓ TÁRGYALNI. MACRON-MERKEL: ÚTITERVET KÉSZÍT PÁRIZS ÉS BERLIN AZ UNIÓ MEGREFORMÁLÁSÁHOZ. MERKEL: NEM NYOMÁSGYAKORLÁSSAL KELL LÉTREHOZNI AZ ÚJ EU-S MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT. SZLOVÁK BELPOLITIKAI VÁLSÁG - ISMÉT TÍZEZREK VETTEK RÉSZT A TÖBB SZLOVÁKIAI VÁROSBAN TARTOTT TÜNTETÉSEKEN. AFRIKAI SERTÉSPESTIST DIAGNOSZTIZÁLTAK A NAPOKBAN A MAGYAR-ROMÁN HATÁRTÓL 4 KILOMÉTERRE ROMÁNIÁBAN - ATV.HU. KÉMGYILKOSSÁG - KREML: MEGBOCSÁTHATATLAN PUTYIN EMLEGETÉSE AZ INCIDENSSEL KAPCSOLATBAN. OROSZORSZÁG BRIT DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSÁVAL VÁLASZOL ARRA, HOGY 23 OROSZ TISZTSÉGVISELÕNEK EL KELL HAGYNIA NAGY-BRITANNIÁT - MA.HU. SCOTLAND YARD: ÚJABB OROSZ ÜZLETEMBERT ÖLTEK MEG NAGY-BRITANNIÁBAN, GYILKOSSÁGKÉNT KEZELIK NYIKOLAJ GLUSKOV HALÁLÁT. NÉMET LAP: MEGGYILKOLTA BARÁTNÕJÉT EGY ELUTASÍTOTT AFGÁN MENEDÉKKÉRÕ NÉMETORSZÁGBAN. OROSZ ELNÖKVÁLASZTÁS - MOSZKVA: KIJEV MEGSÉRTI NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAIT A KÉPVISELETI SZAVAZÁS AKADÁLYOZÁSÁVAL. LEÁLLÍTOTTÁK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A NYITOTT AJTAJÚ VÁROSNÉZÕ HELIKOPTERTÚRÁKAT A NEW YORKBAN TÖRTÉNT HALÁLOS BALESET MIATT. ELBOCSÁTOTTA AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTER AZ FBI KORÁBBI IGAZGATÓHELYETTESÉT. ELSZABADULT EGY SÍLIFT GRÚZIÁBAN, MIUTÁN A SZERELVÉNY HÁTRAMENETBE ÉS NAGY SEBESSÉGRE KAPCSOLT, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. LEGALÁBB HAT HALOTTJA VAN A MIAMIBAN ÖSSZEDÕLT FELÜLJÁRÓNAK, MÉG KERESIK A TÚLÉLÕKET. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT VILLAMOS KÖLNBEN, TÖBB MINT 40-EN MEGSÉRÜLTEK. AMERIKAI DIPLOMATÁK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZÕ KUBAI DZSIHADISTÁT TARTÓZTATTAK LE KOLUMBIÁBAN. LEGKEVESEBB HÁRMAN MEGHALTAK ÉS NÉGY EMBER MEGSÉRÜLT, MERT EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ FELROBBANTOTTA MAGÁT KABULBAN. AZ IRAKBAN LEZUHANT AMERIKAI HARCI HELIKOPTEREN LÉVÕ MIND A HÉT KATONA ÉLETÉT VESZTETTE. LEGKEVESEBB TIZENÖTEN MEGFULLADTAK KENYÁBAN AZ ESÕZÉSEK OKOZTA ÁRADÁSOK MIATT. ESÕ, HÓ, HÓFÚVÁS, ÓNOS ESÕ, ÉS ERÕS SZÉL MIATT FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI MÁRA A METEOROLÓGIA. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY TEHERVONAT VECSÉS KÖRNYÉKÉN A BALESET MIATT EGY ÓRÁT KÉSNEK A VONATOK A DEBRECENI ÉS A SZEGEDI VONALON. ELSODORT EGY SZEMÉLYAUTÓT EGY TEHERVONAT VECSÉS TÉRSÉGÉBEN, A SOFÕR AZ ÜTKÖZÉS ELÕTT KISZÁLLT A JÁRMÛBÕL. HARMADFOKÚ VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI KÉSZÜLTSÉGET RENDELTEK EL A BALATONNÁL. KÉT HOLTTESTET TALÁLTAK SZENTENDRÉN, A RENDÕRSÉG NEM ZÁRTA KI AZ IDEGENKEZÛSÉGET.