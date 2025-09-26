Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újra kiakadtak a bevándorlók miatt Hollandiában

2025. szeptember 26., péntek 16:17 | MTI
illegális migránsok migránsok hollandiai menekültközpontok hollandiai menekültszállások Doetinchem Dutch News

Több holland városban is tüntettek újabb menekültközpontok és menekültszállások tervezett létrehozása ellen, a tiltakozás a gelderlandi Doetinchem, valamint az Amszterdam melletti Hoofddorp városában erőszakba torkollott, ahol a rendőrség hét-hét embert előállított - közölte a rendőrség tájékoztatását ismertetve a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál pénteken.

  • Újra kiakadtak a bevándorlók miatt Hollandiában

Wilbert Paulissen rendőrtiszt, a kelet-brabanti regionális rendőrkapitányság helyettes vezetője elmondta, a holland rohamrendőrség egységeit az ország hat településén helyezték készenlétbe a menekültközpontok és menekültszállások tervezett helyi létrehozása ellen csütörtök este tartott tiltakozások esetleges megfékezésére.

A beszámoló kitért arra, hogy a doetinchemi tüntetésen a megmozdulás résztvevői holland zászlókat lengettek és táblákat emeltek magasba - egyebek mellett - olyan feliratokkal, mint "Szabadulj meg a menekültközponttól". A tüntetők egy csoportja pirotechnikai eszközökkel dobálta a rendőröket, közülük hét embert előállítottak.

Hoofddorp menekültközpontja előtti tüntetés során szintén hét embert állítottak elő. A zavargások azután kezdődtek, hogy egy aktivista felgyújtotta a Korán egy példányát a tiltakozáson. A szembenálló csoportok pirotechnikai eszközöket és köveket dobáltak a rendőrökre.

Megemlítették továbbá, hogy Nieuwerkerk aan den IJsselben több százan tüntettek az ellen, hogy mintegy 300 tartózkodási engedéllyel rendelkező menekültet és menedékkérőt szállásoljanak el a városon kívüli mezőgazdasági területeken létrehozott szállásokon. A megmozduláson több tucat rendőr és rohamrendőr volt jelen, de nem kellett beavatkozniuk. Heemskerkben az NH Nieuws regionális műsorszolgáltató arról számolt be, hogy legalább 300 ember gyűlt össze a városháza előtt. Noordwijkben, ahol már a hét elején is tartottak tiltakozásokat, csütörtökön egy embert előállítottak. Haarlemben is tüntetésekre került sor - jelentették.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Figyelem! Fontos változás jön októberben a nyugdíjaknál

„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó

Mit főzzek ma? 9 olcsó fogás csirkemellből

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Ropogós sült krumpli olajszag nélkül: többé nem titok a recept

Ez az étrend csodákat tesz, ha magas a vérnyomása

Nagy Feró: Rocksztár voltam de otthon nélkül - „Nekem egy szakadt Zsiga volt az első pecóm”

A csehek szerint tíz emberrel jobb volt a Ferencváros, mint tizeneggyel – lapszemle

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

További híreink

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét

Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Lavrov kemény választ adott a Nyugatnak
3
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
4
Lejárt az idő: nagyon úgy tűnik, hogy Trump befenyíti Szerbiát
5
Arató Gergely elismerte, hogy mindenféle bizonyíték nélkül vádolták meg Semjén Zsoltot + videó
6
Donald Trump: Orbán Viktor remek ember, aki közeli barátom és nekik most nagyon nehéz + videó
7
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
8
Egyelőre szabadlábra helyezték a Lakatos Márk-féle ügy emberkereskedelemmel vádolt szereplőjét
9
Orbán Viktor: A németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás + videó
10
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Legfrissebb híreink

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

Emberölés áldozata lett egy nő Komáromban

 Holttestet találtak egy komáromi lakásban szeptember 25-én késő délután, és az igazságügyi orvos szakértő a helyszínen megállapította, hogy a nő halálát idegenkezűség okozta.
Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

Irdatlan pofont kaptak a németek: Miközben Debrecenben a BMW-gyárat avatták, összeomlott a Volkswagen – leállnak a műszakok

 Brutális kontraszt a német autóiparban: alig ocsúdtak fel a gyenge kereslet miatti Volkswagen gyárleállások híréből, amikor a BMW debreceni gyárának avatásáról érkeztek a hírek. A VW több gyárában is (Zwickau, Emden) leáll a termelés az elektromos autók iránti gyenge kereslet miatt, miközben a hagyományos modellek (Golf, Tiguan) iránt óriási a kereslet.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!