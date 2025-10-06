Keresés

Külföld

Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

2025. október 06., hétfő 13:55 | MTI
Romániai Magyar Demokrata Szövetség Kolozsvári Universitatea futballcsapat szurkolói magyarellenes román szélsőségesek

Feljelentést tesz a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ismeretlen tettesek ellen, miután a Kolozsvári Universitatea (Universitatea Cluj) szurkolói székely és magyar zászlókat szaggattak le több székelyföldi településen - közölte hétfőn Facebook-oldalán Kelemen Hunor szövetségi elnök.

  • Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó

"Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!" - írta az erdélyi érdekvédelmi szervezet elnöke. Hangsúlyozta: az RMDSZ feljelentést tesz az ismeretlen tettesek ellen, hogy a hatóságok vonják felelősségre a székely jelképeket megrongálókat. "Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják" - húzta alá.

Az RMDSZ elnöke bejegyzésében arra utalt, hogy a Kolozsvári Universitatea (U) futballcsapat szurkolóinak közösségi oldalán olyan videó jelent meg, melyben a drukkerek egy ház kapujára kifüggesztett székely zászlót tépnek le és elszaladnak vele. Az U CLUJ Fans Facebook-oldalon közzétett videót később törölték.

Kelemen Hunor bejegyzésében rámutatott: az U ultrái "büszkén hirdetik", hogy a csíkszeredai meccsről hazafelé több faluban leszaggatták otthonainkról a székely zászlókat. Hozzátette: a helyiek beszámolói szerint kerítéseket is megrongáltak.

Az RMDSZ elnöke egy képernyőképet is csatolt a szurkolók bejegyzéséről. Ebben azt írták románul: "Románok vagyunk, és meg fogjuk védeni a népünket és a történelmet. Nem engedjük senkinek, hogy keressen és kifüggesszen román földön más zászlót, mint a mi nemzeti történelmünkét".

A Maszol hírportálnak több székelyföldi polgármester is megerősítette, hogy szombaton délután ismeretlenek székely zászlókat szaggattak le Székelyudvarhely és Székelykeresztúr környéki falvakban. Etéd és Szentábrahám községből is vandalizmusról számoltak be. A hírportál szerint az elkövetők az U drukkerei voltak, akik hazafelé tartottak csapatuknak az FK Csíkszeredával a székelyföldi városban tartott mérkőzése után, mely a kolozsvári csapat vereségével végződött.

Szőcs László, Etéd község alpolgármestere a hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a községhez tartozó Énlakán szombat délután egy kolozsvári rendszámú kisbuszból ismeretlenek kiszálltak és leszaggattak egy székely zászlót. Hasonló eset történt Kőrispatakon is. Az elöljáró szerint az érintettek feljelentést tesznek a rendőrségen.

Az alpolgármester úgy értékelt: "szélsőséges esetekről van szó", mivel nyáron sok román turista megfordul a térségben, és nem zavarja őket a házakra kitűzött székely zászló. Közölte: a község vezetése a hatóságok rendelkezésére bocsátja a köztéri biztonsági kamerák felvételeit, ezzel is segítve az eljárást. Rámutatott, hogy a történtek rossz hangulatot eredményeztek a zömében idősek lakta településen.

"Ez az idős generáció ragaszkodik a székelységéhez, ki szeretnék fejezni a ragaszkodásukat (a zászlók kirakásával), de ezzel nem szeretnének rosszat senkinek, csak a hovatartozásukat próbálják kimutatni. Erre jön egy ilyen fiatalokból álló csoport, és rettegésben tartja a lakosokat" - mondta Szőcs László.

Simó-Dezső Szabolcs, Szentábrahám polgármestere elmondta, hogy a községhez tartozó Csekefalván székely és magyar zászlót is leszaggattak. A térfigyelő kamerák felvételei révén azonosítani tudták az elkövetők autójának típusát, rendszámát, és az adatokat átadják a hatóságoknak - tette hozzá.

A Kolozsvári Universitatea ultráit már korábban is vádolták magyarellenességgel. Idén tavasszal Kolozsváron két magyar fiatal tett feljelentést a rendőrségen, hogy a két helyi csapat mérkőzése után a belvárosi parkban ismeretlenek támadtak rájuk, egyiküket üveggel fejbe vágták, amitől eltörött az orra, és több helyen megsérült az arca. Az áldozat nagybátyja a sajtónak úgy nyilatkozott: a támadók az Universitatea Cluj ultrái voltak, akik követték a fiúkat, és meggyőződésük szerint azért támadtak rájuk, mert magyarul beszéltek. Kolozsváron az eset után több száz fiatal részvételével tartottak felvonulást az agresszió és a gyűlölet ellen tiltakozva.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó

