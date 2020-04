Újra csökkenőben a halálozások száma a francia kórházakban

895-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt 11 beteg, ezzel 58 főre emelkedett az elhunytak száma, 94-en gyógyultan távoztak a kórházból. Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseket, és egyre több a büntetőeljárás is - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Csütörtök délután jelenti be Orbán Viktor miniszterelnök azokat a lépéseket, amelyek a koronavírus-járvány elleni védekezésben a húsvéti ünnepek előtt szükségesek - közölte Kovács Zoltán államtitkár. A magyar kormány kellő időben hozott intézkedésekkel sikeresen lassította a vírus terjedését, de ez nem adhat okot túlzott optimizmusra – mondta Kovács Zoltán államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A koronavírus-járvány miatti védekezésben a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra, szükséges az együttműködés - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a kormányülésen tárgyaltak Karácsony Gergely főpolgármesterrel és Szita Károllyal, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökével arról, hogy milyen lépéseket látnak szükségesnek a védekezésben. Nemzeti összefogásra van szükség a koronavírus-járvány miatt - jelentette ki Karácsony Gergely főpolgármester a kormányülést követően. Az ország éves jövedelmének mintegy 20 százalékát fordítja a kormány a koronavírus elleni védekezés akciótervére - jelentette ki a pénzügyminiszter. Varga Mihály a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: ez azt jelenti, hogy minden ötödik forintot a családok és a vállalkozások támogatására szánnak. Karácsony Gergely főpolgármester és a budapesti vezetés magára hagyott két, „koronavírusos betegekkel teli idősotthont” Budapesten, már vannak halottak - írta az Origo. A Fidesz-KDNP fővárosi frakciója felszólítja Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy azonnal intézkedjen a Pesti úti Idősek Otthona lakóinak védelmében - erről Pintér Gábor, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja beszélt az intézmény előtt. Egyes idősotthonokban sérült az egészségügyi ellátás, ezért az idősotthonokban kiemelt, kötelező ellenőrzés lesz - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Egy városvezetőnek dolgoznia is kell, Facebook-kal nem lehet a járványt lassítani – mondta Láng Zsolttal, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Láng Zsolt közölte: a Fidesz fővárosi frakciója azt várja Karácsony Gergelytől, hogy felelősen gondolkozzon, kommunikációs és PR fogások helyett inkább a valódi cselekvésre helyezze a hangsúlyt. 15 autót ajánlott fel kórházaknak és karitatív szervezeteknek a Ford Magyarország a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére. Helyben készített maszkot kapnak a Harkányban élők - az ötezer lakosú településen több mint ezer 65 év feletti él. A családtámogatásokhoz nem nyúlunk - jelentette ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hangsúlyozta: ezeket a támogatásokat a jövőben is inkább bővíteni fogják, nem szűkíteni. Március elejéhez képest országszerte 22 százalékkal közel 20 ezerre, Budapesten pedig 12 százalékkal csaknem 12 200-ra emelkedett a kiadó lakáshirdetések száma, így az albérletpiacon a kínálat a júliusi-augusztusi főszezonhoz fogható - ingatlan.com. MNB: Az infláció csökkenését az üzemanyagárak mérséklődése magyarázza, míg a maginfláció emelkedéséhez egyes feldolgozott élelmiszerek és piaci szolgáltatások áremelkedése járult hozzá. Az új eszköztárral a jegybank azonnali beavatkozási lehetőséget teremtett a gyorsan változó piaci körülmények között - mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Mielőbb munkát kell biztosítani mindenkinek, aki a járvány miatt vesztette el az állását – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás hangsúlyozta: a kormány nem segéllyel, hanem a munkahelyek védelmével akarja megvédeni a gazdaságot. A V4-ek együttműködése rendkívül jól vizsgázott ezen nehéz időszakban is, ezért a felek folytatják azt az új típusú koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelem terén - közölte Szijjártó Péter a visegrádi államok külügyminisztereinek videokonferenciája után. Magyarország továbbra is segítséget nyújt a nehéz helyzetben lévő környező államoknak az új típusú koronavírus-járvány elleni küzdelemben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az ENSZ adatai szerint több mint 19 ezer migráns érkezett idén Európába - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. A járvány miatt lezárták az olasz kikötőket a migránsokkal érkező NGO-hajók előtt, ezzel a római kormány véget vetett az ősz óta alkalmazott, úgynevezett nyitott kikötők politikának. Tiltakozásul az EU járványügyben mutatott tehetetlensége ellen lemondott posztjáról az Európai Kutatási Tanács elnöke. Mauro Ferrari távozását indokló levelében közölte: „Eleget láttam az Európai Unió tudományos irányításából és politikai működéséből”. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 1 431 375-re nőtt a világon. A Covid-19 betegségben 82 145-en vesztették életüket. Romániában az elmúlt 24 órában jelentett 27 halálesettel meghaladta a kétszázat az új koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak a száma. Csehországban a fertőzöttek száma átlépte az ötezret, a járványnak eddig 91 halálos áldozata van. Ukrajnában egy nap alatt 7 új esettel, 52-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké 206-tal emelkedett 1668-ra, ami az eddigi legmagasabb napi növekedés. Ausztriában eddig csaknem 13 ezren fertőződtek meg az új koronavírussal, a megbetegedésnek 277 halálos áldozata van. Tovább emelkedett a halálos áldozatok száma Belgiumban, ahol egy nap leforgása alatt 205-en haltak meg, ezzel 2240-re nőtt a koronavírussal összefüggő elhalálozások száma. Franciaországban átlépte a tízezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A tervezettnél előbb hazatér Franciaországba a Charles De Gaulle nevű nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó az Atlanti-óceánról, miután mintegy 40 tengerész a koronavírus enyhébb tüneteit mutatja - közölte a hadügyminisztérium. Olaszországban az elmúlt egy nap alatt 552-vel nőtt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, összesen több mint 17 ezren vesztették életüket a járvány következtében. Nagy-Britanniában az elmúlt 24 órában több mint 900-zal hétezer fölé emelkedett a járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Oroszországban egy nap alatt 1175-tel, 8672-re nőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma, a betegség következtében összesen 63-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban csaknem 400 ezer a koronavírussal fertőzöttek és több mint 12 ezer a kórban elhunytak száma a Johns Hopkins egyetem információi szerint. Rendkívüli kórházzá alakították át a new york-i Szent János Katedrálist, ami jövő héten kezdheti meg működését a koronavírus elleni harcban. Az Egyesült Államok epicentrumának tekinthető nagyvárosban egy nap alatt több mint 5000-en vesztették életüket. Több mint két hónap után feloldották a vesztegzárat a járvány kínai gócának számító közép-kínai Vuhanban, ahonnan az új koronavírus tavaly év végén terjedni kezdett. Felfüggesztette az amerikai Demokrata Párt elnökjelöltségéért folytatott kampányát Bernie Sanders. A Magyar falu program keretében, magyar finanszírozásból újul meg a Kisbért és Veszprémvarsányt összekötő 8218-as út bakonyszombathelyi szakasza 2,6 kilométer hosszúságban - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fertőtlenítőszert hamisító bandát lepleztek le a rendőrök a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az okozott kár több mint 22 millió forint. Szakszerűtlenül felszerelt vízmelegítővel okozott életveszélyes sérülést tizenöt éves lányának egy férfi tavaly márciusban, ezért az ügyészség vádat emelt ellene - tájékoztat a Somogy Megyei Főügyészség. Az ügyfélkapuval nem rendelkezők az idén is kérhetik a NAV-tól az szja-bevallási tervezetük postázását, amelyhez az adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmüket kell SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz április 15-ig. Szeptemberre halasztotta az eredetileg július 10-12-re kiírt szegedi gyorsasági kajak-kenu világbajnokságot a sportág nemzetközi szövetsége. A várakozásoknak megfelelően a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség májusról is elhalasztotta a magyar érdekeltségű női vízilabda olimpiai selejtezőtornát.