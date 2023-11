Újra a szocialista Pedro Sánchez Spanyolország miniszterelnöke, a koalíció tagja lett a szélsőbal + videó

Megosztás itt:

Délelőtt tízkor le is tette miniszterelnöki esküjét a szocialista Pedro Sánchez, akit a kongresszus tegnap abszolút többséggel, 179 igen szavazattal választott meg ismét kormányfőnek. A következő négy évben a szélsőbaloldali erőket tömörítő Sumarral koalícióban fogja kormányozni Spanyolországot.

Sánchez elvesztette ugyan a júliusi parlamenti választásokat, de a győztes konzervatív Néppárt nem tudta megkötni a kormányalakításhoz szükséges parlamenti szövetségeket, úgyhogy másodjára Sánchez kapta meg erre a lehetőséget.

És mivel a Néppárttal ellentétben ő hajlandó volt lepaktálni a szeparatista katalánokkal és baszkokkal, így meg tudta szerezni a képviselők többségének támogatását. Hogy milyen áron lett újra Spanyolország kormányfője, jól reprezentálja hogy a spanyolok két hete tüntetnek megszakítás nélkül a szocialista párt madridi székháza előtt.

Tegnap este ismét több mint 4 ezren gyűltek össze, hogy követeljék a katalánokkal aláírt paktum visszavonását. Azon belül is főleg az az amnesztiatörvény zavarja a spanyolokat, aminek révén a katalán szeparatista mozgalom résztvevői büntetlenül maradnak és általa hamarosan visszajöhet Spanyolországba az a Carles Puigdemont is, aki 2017-ben alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd Belgiumba szökött a hatóságok elől és azóta is ott bujkál.

Egyes szakértők szerint a függetlenségi mozgalom résztvevőinek megadott amnesztia nemcsak hogy alkotmányellenes, de a jogállamiságot is sérti, hisz semmibe veszi a bíróságok munkáját.

Sánchez a baszk nacionalistákkal hasonlóan szélsőséges egyezményt írt alá és ezzel megnyitotta az utat az ország szétesése előtt, mivel mind a baszkok, mind a katalánok közölték vele, hogy ha stabil kormányt akar a következő négy évben, akkor további követeléseket kell teljesítenie, amiknek része lesz az önrendelkezési népszavazás is.