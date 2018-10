Újabb zaklatási botrány Amerikában?

2018. OKTÓBER 31., SZERDA ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI KULTÚRHARC ÖRVÉNYLÉSÉBEN MOST KELL MEGVÉDENÜNK KULTURÁLIS MIVOLTUNKAT. BÉKÉBEN ÉLÜNK SAJÁT KULTÚRÁNKKAL ÉS TÖRTÉNELMÜNKKEL EMELTE KI A MINISZTERELNÖK, A FELÚJÍTOTT SZÉPMÛVÉSZETI MÚZEUM ÁTADÁSÁN. OKF: A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÉGZI A SZEMÉTSZÁLLÍTÁST 116 PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSEN. MINTEGY 6800 DOLGOZÓT KÜLDENEK EL JANUÁR 1-JÉTÕL A KÖZSZFÉRÁBÓL MAGYAR KÖZLÖNY. A CSATLAKOZÁSRÓL TÁRGYALNAK A MI HAZÁNK MOZGALOMMAL A JOBBIKBÓL KILÉPETT POLITIKUSOK. NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR: 2 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATI FORRÁST BIZTOSÍT A KORMÁNY A NEMZETISÉGI CIVIL SZERVEZETEKNEK. GFK: TAVALYHOZ KÉPEST TÖBB, MINT 7 SZÁZALÉKKAL BÕVÜLT AZ EGY FÕRE JUTÓ VÁSÁRLÓERÕ. JÖVÕ HÉTTÕL KEZDÕDIK A NYOLCADIK NEMZETI KONZULTÁCIÓ - MAGYAR IDÕK. A KORMÁNY TÁRGYAL A KERESKEDELMI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉVEL A VASÁRNAPI BOLTZÁR FELÚJÍTÁSÁRÓL NAPI.HU. LMP: VÉGET KELL VETNI A KUKAHOLDING-RENDSZER ÁMOKFUTÁSÁNAK. MINDEN TIZEDIK AUTÓ ELEKTROMOS LEHET 2030-RA MAGYAR IDÕK. KÍNÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTÕKET VONT KI A FORGALOMBÓL ÉS HÍVOTT VISSZA A FOGYASZTÓKTÓL A NÉBIH. ANGELA MERKEL NEM INDUL ÚJRA A CDU ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT A PÁRT DECEMBERI KONGRESSZUSÁN, DE 2021-IG KORMÁNYFÕ AKAR MARADNI. BEJELENTETTE INDULÁSÁT FRIEDRICH MERZ A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATA UNIÓ ELNÖKI TISZTSÉGÉÉRT. BEISMERTE BÛNÖSSÉGÉT A TÖBB, MINT SZÁZ BETEG HALÁLÁVAL VÁDOLT NÉMET ÁPOLÓ. UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNÁBAN TÁRSADALMI VITÁT KELL INDÍTANI A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁG ELFOGADÁSÁRÓL. A ROMÁN KÜLÜGY ÜDVÖZLI JUNCKER DECEMBER 1-JÉRÕL SZÓLÓ KIJELENTÉSÉT, ÉS AGGÓDIK BUDAPEST "RETORIKÁJA" MIATT. SZIJJÁRTÓ: JUNCKER ALKALMATLAN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VEZETÉSÉRE. TÖRÖK ELNÖK: AZ ISZTAMBULI FÕÜGYÉSZ FELAJÁNLOTTA A HASOGDZSI-ÜGY 18 GYANÚSÍTOTTJÁNAK TÖRÖKORSZÁGI FELELÕSSÉGRE VONÁSÁT. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁG TARTSA BE AZ INF-SZERZÕDÉST! OROSZ BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: ÕRIZETBE VETTÉK AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET EGYIK 18 FÕS TATÁRFÖLDI CSOPORTJÁT. SZÓVIVÕ: ÚJABB 140 JÁRATOT TÖRÖLTEK A BRÜSSZELI REPÜLÕTÉREN A CSOMAGKEZELÕK FOLYTATÓDÓ SZTRÁJKJA MIATT. MEGSZÜNTETNÉ A SZÜLETÉS JOGÁN AUTOMATIKUSAN JÁRÓ AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁRSÁG GYAKORLATÁT DONALD TRUMP. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK TÖBB, MINT 5200 KATONÁT KÜLD A MEXIKÓI HATÁRRA A MIGRÁNSKARAVÁN ÉRKEZÉSE MIATT. EGY MÁSODIK, 2000 FÕS MIGRÁNSKARAVÁN IS ÚTRA KELT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ. TÍZEN MEGHALTAK AZ OLASZORSZÁGI HEVES VIHAROKBAN, ÁRADÁSOKBAN, HAT TARTOMÁNYBAN ELRENDELTÉK A LEGMAGASABB FOKÚ RIASZTÁST. ÚJABB EMBERI TESTRÉSZEKET TALÁLTAK AZ INDONÉZ MENTÕK A REPÜLÕGÉP-KATASZTRÓFA HELYSZÍNÉN. IZRAELI LÉGICSAPÁSBAN MEGHALT HÁROM PALESZTIN FIÚ A GÁZAI ÖVEZET ÉS IZRAEL HATÁRA MENTÉN. HÁROM GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN, PÁKÓZD TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ 55-ÖS FÕÚTON, BAJÁNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. BKK: A DUNA VÍZSZINTJE AZ ELMÚLT NAPOKBAN EMELKEDETT, ÚJRA JÁR A D11-ES ÉS A D12-ES HAJÓ. HALÁLT OKOZÓ GONDATLAN VESZÉLYEZTETÉS MIATT FELFÜGGESZTETT FOGHÁZRA ÍTÉLTEK EGY ORVOST, AMIÉRT NEM VIZSGÁLTA MEG ALAPOSAN BETEGÉT. BÛNCSELEKMÉNY HIÁNYÁBAN FELMENTETTE A KÚRIA A GARÁZDASÁG VÉTSÉGÉVEL VÁDOLT OPERATÕRT, AKI 2015-BEN RÖSZKÉNÉL LÁBON RÚGOTT KÉT MIGRÁNST. BRUTTÓ 3 FORINTTAL EMELTE A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT A MOL, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT.