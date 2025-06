Újabb veszélyes mingránst tartóztattak le Spanyolországban + videó

Megosztás itt:

"Egy teljesen megtébolyult muszlim férfit tartóztattak le a spanyol rendőrök az Alicante melletti Elchében, miután kiderült, hogy egyrészt fogvatartott a lakásán egy kiskorút, másrészt késsel felfegyverkezve ment ki az utcára és azt üvöltözte, hogy “Allah a leghatalmasabb”. Ezután pár percre még visszament a saját lakásába, de miután észrevette, hogy a szomszédok kihívták a rendőröket elmenekült és egy másik lakásban próbált meg elbújni, miközben több szemtanú is lekamerázta, hogy mi történik. A felvételeken azt lehet látni, hogy a férfi őrjöng, arabul kiabál valamit, majd amikor a rendőrök megpróbálnak intézkedni vele szemben egyrészt rájuk támad, másrészt elkezdi megvagdosni a saját karját a nála lévő késsel. Végül az erősítésként érkező, pajzsokkal felszerelt rohamrendőrök segítségével sikerült csak letartóztatni. Ezután derült ki, hogy a lakásán ott tartózkodott egy kiskorú is, aki elmondta, hogy az akarata ellenére volt ott, a férfi nem akarta őt elengedni. Végül sértetlenül kiszabadították és visszavitték a szüleihez, a muszlim férfit pedig kórházba kellett vinni, mert olyan súlyos sebeket ejtett saját magán, hogy el kellett látni. Most rendőrségi felügyelet alatt, a pszichiátriai osztályon lábadozik, később fogják bíróság elé állítani."