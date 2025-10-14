Újabb ukrajnai videó: továbbra is az utcán hajkurásszák a sorköteles férfiakat + videó

Megosztás itt:

Ukrajnában továbbra is rendszeresen napvilágra kerülnek olyan felvételek, amelyek a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársainak erőszakos intézkedéseit mutatják. Egy friss videón azt látni, ahogy katonai egyenruhások egy gyógyszertár közelében próbálnak kényszerrel elhurcolni civileket. Újabb botrányos felvétel került elő a kényszersorozásról. A videóhoz ezt írták: A TCK-s hiénák már vadásznak az emberekre, hogy felhasználják őket...

A felvétel újabb hullámot indított el a közfelháborodásban, hiszen az elmúlt hónapokban több hasonló eset is nyilvánosságra került. Egy hete például arról is beszámoltunk, hogy busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai. Helyi beszámolók szerint egyre többen próbálják megakadályozni az ilyen akciókat, és nő a feszültség a hadköteles korú férfiak és a toborzótisztek között.

Fotó: képernyőfotó