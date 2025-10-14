Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újabb ukrajnai videó: továbbra is az utcán hajkurásszák a sorköteles férfiakat + videó

2025. október 14., kedd 14:15 | Origo
Háború Ukrajnában kényszersorozás TCK munkatársai

Ukrajnában egyre több felvétel és beszámoló kerül nyilvánosságra, amelyek a TCK munkatársainak erőszakos fellépését mutatják. A helyiek mind gyakrabban próbálják megakadályozni az elhurcolásokat. Nemrég újabb videó látott napvilágot, amely a brutális kényszersorozásról tanúskodik.

  • Újabb ukrajnai videó: továbbra is az utcán hajkurásszák a sorköteles férfiakat + videó

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Ukrajnában továbbra is rendszeresen napvilágra kerülnek olyan felvételek, amelyek a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársainak erőszakos intézkedéseit mutatják. Egy friss videón azt látni, ahogy katonai egyenruhások egy gyógyszertár közelében próbálnak kényszerrel elhurcolni civileket. Újabb botrányos felvétel került elő a kényszersorozásról. A videóhoz ezt írták: A TCK-s hiénák már vadásznak az emberekre, hogy felhasználják őket...

A felvétel újabb hullámot indított el a közfelháborodásban, hiszen az elmúlt hónapokban több hasonló eset is nyilvánosságra került. Egy hete például arról is beszámoltunk, hogy busszal akarták elgázolni Lvivben a menekülőket a toborzóközpont munkatársai. Helyi beszámolók szerint egyre többen próbálják megakadályozni az ilyen akciókat, és nő a feszültség a hadköteles korú férfiak és a toborzótisztek között. 

Fotó: képernyőfotó

 

 

További híreink

Lélegzetelállító fotókon mutatjuk a 24 éves Mária Valéria hidat

Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Trump Orbán Viktort dicsérte, Macront szorongatta

Trump Orbán Viktornak: 100 százalékban mögötted állunk!

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Új Aldi nyílik: most fillérekért juthatsz hozzá a karácsonyi ajándékokhoz ebben az üzletben

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

További híreink

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
3
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
4
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
5
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
10
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!