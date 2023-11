Újabb túszokat engedett el a Hamász: két magyar gyermek is közöttük van + videó

Megosztás itt:

A négynapos tűzszünet harmadik napján a Hamász terrorszervezet az izraeli túszok harmadik csoportját engedte el.

A 14 izraeli (köztük két izraeli-magyar) és három thaiföldi állampolgárt átadták a Vöröskeresztnek, egyiküket azonnal kórházba szállították. Bár a Hamász által fogvatartott túszok pontos száma nem ismert, körülbelül 200 izraeli maradt fogságban a Gázai Övezetben.

"Hatalmas megkönnyebbülés, hogy hazatértek és újra láthatjuk őket. Nagy öröm, annak ellenére is, hogy tudjuk, sok ismerősünk még fogságba van"

- nyilatkozta egy izraeli férfi.

A megállapodás részeként Izrael újabb 39 palesztin foglyot engedett el. A Hamász közlése szerint hat nő és 33 fiatal, 19 év alatti férfi volt köztük.

A zsidó állam az október 7-i terrortámadásában elrabolt túszokért cserébe csak olyan foglyokat helyez szabadlábra, akiknek - ahogy fogalmaztak:

"nem tapad vér a kezéhez", vagyis nem felelősek izraeliek haláláért.

Ez azt jelenti, hogy ha késelésért is fogták el őket, áldozatuk nem vesztette életét. A The Times of Israel korábban figyelmeztetett, hogy veszélyes bűnözők szabadulhatnak ki a csere következtében.

A Hamásznak helyi idő szerint délután 4-kor kellett volna átadnia a túszokat a vöröskeresztnek, de Izraelt az egyezmény pontjainak megszegésével vádolva hét órával késleltette a fogolycserét.

Nyitókép: The New York Times