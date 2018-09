Újabb tüntetésekre készülnek a németországi Chemnitzben

2018. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT VARGA MIHÁLY: NÉMETORSZÁGNAK ÉS MAGYARORSZÁGNAK MEGHATÁROZÓ SZEREPE VOLT AZ ÚJ EURÓPA LÉTREJÖTTÉBEN. RÉTVÁRI BENCE: AZ ÚJ TANÉVBEN 550 TELEPÜLÉSEN 125 MRD FORINTNYI FEJLESZTÉS VALÓSUL MEG UNIÓS ÉS HAZAI FORRÁSBÓL. NE MEGHÍVÁSKÉNT ÉRTSÉK A BEVÁNDORLÓK AZ EU FÖLDKÖZI-TENGERI MÛVELETÉT JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER. A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER RÉSZT VETT AZ UNIÓ KÜLÜGYMINISZTEREINEK BÉCSI TANÁCSKOZÁSÁN. GULYÁS GERGELY: KIFIZETI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MAGYAR HATÁRVÉDELEM KÖLTSÉGEINEK EGYHARMADÁT. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. OKTÓBERTÕL 3500 FT-RA DRÁGUL A 10 NAPOS AUTÓPÁLYA-MATRICA, JANUÁRTÓL PEDIG AZ E-ÚTDÍJ 5,8 SZÁZALÉKKAL. A KORMÁNY 7 MILLIÁRD FORINTOT AD A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁRA JELENTETTE BE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER. EMMI: ÉVRÕL ÉVRE TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS JUT A CSALÁDOKNAK, AMI AZ ISKOLAKEZDÉSKOR AKÁR TÖBB TÍZEZER FORINTOS SEGÍTSÉGET IS JELENTHET M1. GULYÁS GERGELY: AZ ISKOLAKEZDÉSRE TEKINTETTEL MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZTEK AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ CSALÁDTÁMOGATÁSOK. A KORMÁNY FOLYAMATOSAN JAVÍTJA AZ OKTATÁS FELTÉTELEIT JELENTETTE KI KÁSLER MIKLÓS. A FELSÕOKTATÁSBA JELENTKEZÕK 40 SZÁZALÉKÁNAK NINCS NYELVVIZSGÁJA ÍRJA A MAGYAR HÍRLAP. MEGHALT OLEKSZANDR ZAHARCSENKO KELET-UKRAJNAI SZEPARATISTA VEZETÕ EGY DONYECKI KÁVÉHÁZI ROBBANÁSBAN INTERFAX. A DONYECKI SZAKADÁR TERÜLETEN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK ZAHARCSENKO HALÁLA MIATT. AZ OROSZ NYOMOZÓ BIZOTTSÁG NEMZETKÖZI TERRORCSELEKMÉNY CÍMÉN INDÍTOTT ELJÁRÁST ZAHARCSENKO HALÁLÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN. BÚCSÚT VETT JOHN MCCAIN SZENÁTROTÓL AZ AMERIKAI TÖRVÉNYHOZÁS A WASHINGTONI CAPITOLIUMBAN. EREDMÉNYTELENÜL ZÁRULTAK AZ AMERIKAI-KANADAI SZABADKERESKEDELMI TÁRGYALÁSOK. MIKE POMPEO: AZ IDLÍB ELLENI OFFENZÍVA FOKOZNÁ A MÁR ÍGY IS SÚLYOS KONFLIKTUST. JUNCKER: BRÜSSZEL VÁMEMELÉSSEL VÁLASZOL, HA WASHINGTON NÖVELI AZ EU-BAN GYÁRTOTT GÉPJÁRMÛVEK VÁMJÁT. LENGYELORSZÁG IDEIGLENESEN VISSZAÁLLÍTJA A HATÁRELLENÕRZÉST A DECEMBERI KATOWICEI KLÍMA-CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕTT. TÖBB EU-KÜLÜGYMINISZTER AGGÁLYOSNAK TARTJA A SZERBIA ÉS KOSZOVÓ KÖZÖTTI HATÁROK KIIGAZÍTÁSÁNAK TERVÉT. HELYREÁLLÍTOTTÁK A LÉGNYOMÁST A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSON, MELYNEK EGYIK MODULJÁN HAJSZÁLREPEDÉS KELETKEZETT. A BELÜGY-, A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS A KÖZLEKEDÉSI MINISZTER MENESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE A BOLGÁR KORMÁNYFÕ A SZOMBATI BUSZBALESET MIATT. KÉT EMBERT SEBESÍTETT MEG EGY KÉSELÕ AMSZTERDAM KÖZPONTI PÁLYAUDVARÁN, A TÁMADÓT A RENDÕRÖK LELÕTTÉK. SZÖUL KÜLÖNMEGBÍZOTTAT KÜLD PHENJANBA AZ ÚJABB KOREA-KÖZI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉHEZ. BEFEJEZTÉK TÖBB MINT EGY HETE TARTÓ SZTRÁJKJUKAT A RIJEKAI HAJÓGYÁR DOLGOZÓI, MIUTÁN MEGKAPTÁK ELMARADT JÚLIUSI BÉRÜKET. FKF: LEMOSSÁK AZ ERZSÉBET HIDAT A HÉTVÉGÉN, RÉSZLEGES SÁVLEZÁRÁS LESZ. ELTEMETTÉK KERÉNYI IMRÉT A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN, A BÚCSÚZTATÓN ORBÁN VIKTOR IS BESZÉDET MONDOTT. SEGÍTSÉGET KÉR A KÕBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT A DROGHELYZET MIATT: TOVÁBBRA IS GYAKORI A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT A KÖZTERÜLETEKEN. A BUDAPESTI RENDÕRFÕKAPITÁNY FOKOZOTT ELLENÕRZÉST RENDELT EL A X. ÉS A XIV. KERÜLETBEN SZEPTEMBER 7-IG. BKK: KARBANTARTÁS MIATT SZEPTEMBER 8-9-ÉN MEGOSZTVA KÖZLEKEDIK A GÖDÖLLÕI HÉV. BKK: A SZERELVÉNYEK AZ ÖRS VEZÉR TERE ÉS CINKOTA, VALAMINT KEREPES ÉS GÖDÖLLÕ KÖZÖTT JÁRNAK MAJD.