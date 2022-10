Újabb Trump–Biden-párbaj jöhet a 2024-es elnökválasztáson?

Megosztás itt:

– Honfitársaim, ez az elképesztő közös utazásunk még csak most kezdődik el – mondta Donald Trump korábbi republikánus amerikai elnök a hét végén Texas államban tartott Mentsük meg Amerikát (Save America) elnevezésű kampányeseményén. Szavait követően a jelenlévők az „Imádjuk Trumpot” rigmusokat skandálták.

Milliókkal több szavazatot kaptam 2020-ban, mint 2016-ban. Több szavazatot kaptam, mint bármely hivatalban lévő elnökünk az ország történetében. És most, hogy újra sikeressé, biztonságossá és dicsőségessé tegyük Amerikát, meglehet, újra bele kell vágnom mindebbe

– utalt Trump arra, hogy újra jelöltetné magát a 2024-es elnökválasztáson. A volt elnök ezt hónapok óta emlegeti, de hivatalos indulását még nem erősítette meg.

Kellyanne Conway, az elnök egykori tanácsadója a CBS News hírcsatornának korábban úgy nyilatkozott: – Trump a hálaadás napján (november 24. – a szerk.) szeretné bejelenteni az elnökválasztási terveit. Ez megegyezik az elemzők várakozásával, akik arra számítanak, hogy az egykori republikánus elnök bejelentésével meg fogja várni a két hét múlva esedékes, a képviselőház és a szenátus összetételét eldöntő novemberi választások eredményét.

Szakértők szerint ugyanis Trumpnak nemcsak a republikánus győzelem, hanem az általa támogatott konzervatívok nagy arányú sikere is számít a körzeteikben, amellyel újabb lendületet szerezhet pártján belül a republikánus-előválasztásra.

Beszédében Trump is kitért a novemberi félidős választásokra, mondván: Mindenekelőtt most arra kell törekednünk, hogy történelmi győzelmet arassunk a Republikánus Pártnak.

– Őrület, ami ebben az országban zajlik – fogalmazott Trump felszólalásában az inflációra, a gazdasági nehézségekre és az illegális bevándorlásra célozva.

Aki támogatja az ország mélybe süllyedését és bukását, az szavazzon a radikális baloldalra. De aki meg akarja állítani a pusztulást és megmenteni az amerikai álmot, az voksoljon a republikánusokra

– hangoztatta. Joe Biden jelenlegi elnököt beszédében „bolondnak” nevezte az elhibázott gazdaságpolitikája miatt.

Biden elnök Trump vádjaira nem, de a választók aggályaira válaszolt az MSNBC hírcsatorna vasárnapi adásában. – Szerintem jogos aggódni valaki életkora miatt, beleértve az enyémet is – fogalmazott azon demokrata szavazók kételyeire, akik a kora miatt nem támogatnák a most 79 éves elnök 2024-es indulását. Egy októberi közvélemény-kutatás szerint az amerikaiak 64 százaléka – és még a demokraták többsége is – aggódik Biden elnök mentális egészségéért. Noha a demokrata elnök az interjúban a „jó egészségét” hangoztatta, lapunk is beszámolt korábban a politikus félrebeszéléseiről, emlékezetkieséseiről és félresikerült kézfogásairól is.

– Végleges döntést még nem hoztam, de szándékomban áll újra elindulni – fogalmazott Biden 2024-es terveiről. Az elnök a választókat arra kérte, hogy ne a kora, hanem az elszántsága alapján ítéljék meg, és ha már az is kevés, akkor pedig bátorítsák a visszavonulásban.

A 2020-as voksolás riválisai tehát még nem jelentették be hivatalosan indulásukat a következő elnökválasztáson. Azonban a Harvard CAPS-Harris október közepén publikált közvélemény-kutatása szerint Donald Trump a republikánus oldalon 55 százalékkal, Joe Biden pedig a demokrata oldalon 37 százalékkal magasan a válaszadók elsődleges preferenciája. A kettejük 2024-es párharca során azonban 45 százalékuk Trumpra, míg 43 százalékuk Bidenre szavazna, bármelyikük távolmaradása pedig pártjuk könnyű vereségét eredményezné. Mivel jelenleg Trump tűnik a biztosabb indulónak, a republikánus politikus lényegében „belehajszolhatja” demokrata ellenfelét az indulásba, ha Biden elnök pártja kezében kívánja tartani a Fehér Házat.

Magyar Nemzet