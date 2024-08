Újabb természeti katasztrófahullám veszélyezteti Japánt

Megosztás itt:

A Japán Meteorológiai Ügynökség figyelmeztetést adott ki a Kjúsú és Sikoku szigeteken található part menti régiókra, különösen Mijazaki és Kócsi prefektúrákra. Az NHK, Japán közszolgálati műsorszolgáltatója szerint a várható hullámok magassága elérheti az egy métert – számolt be a The New York Times.

Körülbelül fél órával később az NHK arról számolt be, hogy az első hullámok megérkeztek Mijazaki partjaira, de további hullámverés is várható. A

Japán Meteorológiai Ügynökség az egy méternél kisebb hullámok esetén is riasztást ad ki, mivel ezek elegendőek lehetnek kis hajók felborításához. Ilyenkor az embereknek tanácsos elhagyni a part menti területeket.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata szerint az első földrengés kevesebb mint 20 mérföldre történt Mijazaki partjaitól Kjúsú szigetén. Ezt kevesebb mint egy perccel később egy erősebb, 7,1-es magnitúdójú földrengés követte.

Az NHK jelentése szerint Mijazaki irodáiban semmi sem dőlt fel, de az emberek nehezen álltak meg a második emeleten. A Kjúsú szigetén található Nichinan város rendőrfőnöke szerint az épületek nem omlottak össze a térségben. A Kjúsú Electric Power Company szerint az atomerőművek normálisan működnek.

Forrás: Mandiner

Fotó: AFP