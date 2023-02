Újabb tankokat ígért Németország Ukrajnának

Megosztás itt:

A hadi eszközöket a német hadsereg két évtizeddel ezelőtt leszerelte, így azokat korszerűsíteni kell, de várhatóan 80 darab érkezik belőlük Ukrajnába az év végéig.

Lipcséből Szűr Krisztina tudósított:

A német kormány támogatási eufóriában ég - eddig Ukrajnának az ország 3,3 milliárd eurónyi katonai támogatást nyújtott, amiben a Leopard 1es és 2 es tankok ára még nincs is benne. A héten Boris Pistorius honvédelmi miniszter Kijevben járt és ahogy ő fogalmazott, már a zsebében vitte azt az ígéretet, hogy Németország 2024-ig kb. 178 tankot fog szállítani Ukrajnának, mégpedig a Leopard 2-ek után most Leopard 1-et. A szám azért nem konkrét, mert nem lehet tudni, hogy hány tank lesz szállítható állapotban, jelen pillanatban még nagy részük a bontóban van, a gyártónál. A német bal- és jobb oldal hevesen kritizálja ezt a döntést: a Leopard 2-es szállítmányok körül hatalmas vita alakult már ki, és most ehhez képest egy sokkal nagyobb számban szállítandó Leopard 1-es megdöbbentő és túl gyors – szerintük. Egyrészt a háború támogatásának tekinthető, hiszen hogyha 2024-ben még tankokat szállítunk, akkor abból indulunk ki, hogy addig el fog tartani a háború. A másik kritikus pont az az, hogy a bal- és jobboldal szerint egyaránt veszélyes játékot űz Németország: bármikor háborúzó félként foghatja fel őt Oroszország.

A harmadik probléma pedig, amit minden kritikus megfogalmaz, többek közt katonai szakértők is, hogy a német haderő nagyon nincs jó állapotban, tehát hogyha állandóan elajándékoznak haditechnikákat, akkor nagyon nagy mértékben csökken a német hadsereg katonai képessége is.