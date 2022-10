Újabb támadások értékét az ukrán fővárost

Megosztás itt:

Kijev több kerületében kamikaze drónok csapódtak be. A hatósági jelentések szerint több lakóépület is megsérült. Vitalij Klicsko, a település polgármestere felszólította a lakosságot, hogy maradjon a menedékhelyeken. Szintén kamikaze drónok csapódtak be Mikolajiv környékén. De Szumi térségének fontosabb létesítményeit is ostromolták. Közben a megszállt Donyeck városában egy közigazgatási épület gyulladt ki a robbanások miatt. Az ukrán fegyveres erők azonban nem vállalták a felelősséget a támadásért.