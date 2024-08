Újabb súlyos medvetámadás történt

A mostani áldozatnak műtéti beavatkozásra volt szüksége - nyilatkozott a Hargita Népe megyei lapnak Izsák Csaba szájsebész szakorvos, aki pénteken el is végezte a beavatkozást. Közölte: az áldozat többszörös szövethiánnyal járó darabos arccsonttörést szenvedett, az állkapcsa is eltörött, a vadállat megskalpolta az arc jobb oldalát. Túl van az életveszélyen, de állapota súlyos, életminősége nagymértékben változni fog.

