Újabb sáskajárás Kelet-Afrikában

A jó idő, vagyis a márciusi eső nem kedvez a sáskahelyzetnek Kelet-Afrikában. Hiába nő ugyanis tőle a vetés, azt megeszik a rovarok és csak egyre többen lesznek.

Egyetlen sáskaraj 80 millió példányból is állhat és képes egy négyzetkilométert beborítani.

Fehérjeforrás is lehetne a rengeteg rovar, de olyan nagy számban és gyorsan mozognak, hogy a termés védelmét is lehetetlen megoldani, nem hogy a rovarok begyűjtését.

A FAO, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete szerint Etiópiától Tanzániáig hat országban, több mint 250 millió ember élelmiszerellátását fenyegetik a sáskák.

Bármikor, amikor egy régiót ellenőrizni akarunk, egy másik helyen jelenek meg a sáskák. De egyszerre képtelenség mindkettővel foglalkozni, mert a növekedésük más-más szakaszában vannak. A visszaszorításukhoz rengeteg ember kell

- mondta a FAO helyi agráripari hivatalának munkatársa.

A rovarok az útjukba kerülő szántóföldeken szinte mindent letarolnak. Most Kenyát fenyegeti a legnagyobb veszély, de a szakemberek azzal számolnak, hogy hamarosan Ugandában és Dél-Szudában is komoly kiesés lehet a termésben.

A járvány is nehezíti a sáskák irtását

A kis területen termelő farmereknek nagyon nagy probléma. Főleg ami a koronavírust illeti. hogy fogjuk így ellátni ennivalóval Kenyát? Mindent, amit termelünk, itt helyben adjuk el - mondta ez a földműves.

A sáskák irtását a koronavírus-járvány is nehezíti.

Kenyának a légi permetezés jelenlegi ütemét tartva már csak alig néhány napra elegendő rovarirtószere van. A FAO szerint 20-ról 24 millióra nőhet az éhezéssel küszködők száma a térségben az irtás elégtelensége miatt.

A járvány miatt sok ország lezárta határait, csökkentette légi teherszállítását, és így megszakadt a globális ellátási lánc a rovarirtószerekből is. A beszerzés azért is nehéz az utóbbi hetekben, mert csökkent a termelés Európában és Ázsiában. A vegyipari kapacitásokat is a járvány elleni küzdelemben használják fel.

Ráadásul néhány hónapon belül ez már a második sáskajárás Kelet-Afrikában.

A rovarok tavaly az év utolsó hónapjaiban szaporodtak el vészesen és a délnyugat-ázsiai Jemenből indulva az utóbbi 70 év legsúlyosabb pusztítását okozták az afrikai termőföldeken az idei év elején.

A legnagyobb károkat Kenya, Szomália és Etiópia szenvedte el. Most Kenyától délre, Tanzániában is arra számítanak, hogy hozzájuk is elérhet a sáskajárás.