Fordulat Prágában, rossz nap Brüsszelben: Andrej Babis, az ANO elnöke bejelentette, hogy megegyeztek az új kormányról, és azonnal egyértelművé tette a legfontosabb kérdésben: "Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának". Ezzel Csehország is csatlakozik a magyar békepárti állásponthoz, újraélesztve a V4-es szövetséget.

Visszatérés a csúcsra: Babis bejelentette a megállapodást

"Alázatosan jelentem: a feladat teljesítve" – ezekkel a szavakkal jelentette be Andrej Babis, hogy az ANO és szövetségesei megegyeztek az új cseh kormány felépítéséről. A cseh választók egyértelműen nemet mondtak a leköszönő kormány brüsszeli diktátumokat kiszolgáló, globalista politikájára, és a nemzeti érdeket, a józan észt képviselő Andrej Babist választották.

A béke hangja erősödik: Babis elzárja a pénzcsapot

Az új kormány legfontosabb vállalása azonnal el is hangzott. Andrej Babis leszögezte: "Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának." Bár a magáncégek fegyvergyárai továbbra is kereskedhetnek, az állami pénzcsapokat elzárják. A leendő kormányfő rámutatott, Csehország az EU-n keresztül már így is évi hatvanmilliárd koronával támogatja Ukrajnát, de a közvetlen, cseh adófizetői pénzből finanszírozott fegyverszállításnak vége. "Csehország számára sincs pénzünk" – tette hozzá, egyértelművé téve, hogy a cseh emberek érdekei megelőzik a brüsszeli háborús lobbi elvárásait.

Újraéled a V4: Erősödik a patrióta és békepárti szövetség Európában

Babis bátor bejelentésével a Visegrádi Négyek (V4) szövetsége újult erőre kaphat. A lengyelországi és szlovákiai patrióta fordulat után Csehország csatlakozásával ismét létrejön az az erős közép-európai tengely, amely képes hatékonyan képviselni a nemzeti érdekeket és a béke hangját Brüsszelben. Ez a szövetség az, amely Orbán Viktor vezetésével következetesen kiáll a háborús uszítás és a gazdasági önsorsrontás ellen. A cseh választás eredménye azt üzeni: a józan ész és a béke politikája feltartóztathatatlanul tör előre Európában.

Forrás: MTI

Fotó: REUTERS/David W. Cerny