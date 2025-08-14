Keresés

Újabb részleteket hoztak nyilvánosságra a holnapi Putyin-Trump csúcstalálkozó kapcsán

2025. augusztus 14., csütörtök 18:24 | MTI
Vlagyimir Putyin Alaszka csúcstalálkozó Donald Trump Háború Ukrajnában

Az ukrajnai válság rendezése lesz Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök pénteken esedékes tárgyalásainak központi témája Alaszkában - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

Mint az orosz államfő külpolitikai tanácsadója elmondta, a tárgyalások pénteken, helyi idő szerint 11:30-kor (közép-európai szerint 21:30-kor) kezdődnek majd, az anchorage-i Elmendorf-Richardson katonai bázison. Miután a két elnök rövid üdvözletet mond el, az eszmecsere négyszemközt, tolmácsok részvételével kezdődik, majd kibővített formában, a delegációk tagjainak csatlakozásával folytatódik.

"Ami a csúcstalálkozó napirendjét illeti, mindenki számára nyilvánvaló, hogy a központi téma az ukrán válság rendezése lesz, figyelembe véve a Kremlben augusztus 6-án Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott részvételével megtartott megbeszélést" - mondta Usakov.

Putyin és Trump egyebek között a kétoldalú gazdasági együttműködésről és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalni fog, majd közös sajtótájékoztatót tart. Usakov szerint a tárgyalások időtartamát még nem határozták meg, ez a két elnök döntésétől függ majd.

Közölte, hogy a megbeszélésen orosz részről Szergej Lavrov külügyminiszter, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, valamint ő maga vesz részt. Az amerikai delegáció szintén ötfős lesz.

Putyin a csúcstalálkozót megelőzően, csütörtökön orosz állami vezetőket tájékoztatott az ukrán küldöttséggel folytatott kétoldalú tárgyalásokról, és azt hangoztatta, hogy Trump-kormányzat "erőteljes erőfeszítéseket" tesz annak érekében, hogy létrejöjjenek a hosszú távú béke feltételei a két országa között, Európában és az egész világon. Putyin nem zárta ki, hogy a következő lépés az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban egy megállapodás lehet a hadászati támadófegyverek korlátozása terén.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára azt hangoztatta, hogy Putyin és Trump kész a párbeszédre és a nehéz témák megvitatására. Az ő megfogalmazása szerint jelenleg, Alaszka esetében orosz-amerikai csúcstalálkozóról van szó, Ukrajna álláspontjának majd a tárgyalások következő szakaszait fogják szentelni. Közölte, hogy Anchorage-ben a felek nem fognak dokumentumokat aláírni.

Peszkov elmondta, a találkozó előkészítését azok a "jelzések" tették lehetővé, amelyeket a vezetők Witkoff különmegbízott közvetítésével váltottak egymással. Nem vállalkozott a tárgyalások eredményeinek előrejelzésére, és megismételte, hogy a két elnök közös sajtótájékoztatón számol majd be az elért megállapodásokról.

"Abból, a két ország elnöke által tanúsított jó politikai akaratból indulunk ki, hogy a kérdéseket párbeszéd útján kell megoldani" - jelentette ki

A Kreml szóvivője szerint Moszkva értékeli Trump nem szokványos megközelítését a legbonyolultabb kérdések megoldásában. A szóvivő meglátása szerint az amerikai elnök őszintén szeretné elősegíteni a béke diplomáciai úton történő elérését.

Mint fogalmazott, "jelenleg hiány mutatkozik a kölcsönös politikai akaratból: Európától nem várható észszerű válasz".

Forrás: MTI

Fotó: AFP

 Világszerte számtalan konyhában jelenik meg az étolaj, azonban annak többszöri felhasználása az emberi egészségre káros hatással bír, nem is beszélve a környezetünkre gyakorolt ártalmairól.

