Újabb részletek derültek ki a hatalmas római detonációról

Megosztás itt:

A hatalmas detonáció, amely a Via dei Gordianin lévő töltőállomáson történt, ahol gázolajat és cseppfolyósított gázt (LPG) is árulnak, az egész olasz fővárosban hallatszott. Az ANSA olasz hírügynökség hatóságokra hivatkozó közlése szerint a sérültek között 12 rendőr, hat tűzoltó és három mentős is van, akik az első, kisebb robbanást követően érkeztek a helyszínre. Nem sokkal később további robbanások történtek.

A rendőrség lezáratta a helyszínhez közel lévő Teano metróállomást - közölte az Atac római közlekedési vállalat.

A helyszínen dolgozó tűzoltóság közleménye szerint a lángok egy közeli raktár felé terjedtek tovább, a detonáció ereje pedig megrongálta a közeli épületeket.

A mentőszolgálatok már a robbanás előtt a helyszínen tartózkodtak egy riasztás miatt, miután egy teherautó a benzinkútnál lévő csővezetéknek ütközött - jelentették olasz hírügynökségek, amelyek arról is beszámoltak, hogy a rendőrökön és a mentést végzőkön kívül járókelők is megsérültek a balesetben. A közlések szerint két sérült állapota súlyos.

Az előzetes információk szerint a robbanást gázszivárgás okozta, és aközben történt, hogy egy tartálykocsiból épp töltötték az állomást cseppfolyósított földgázzal. A hatóságok további vizsgálatokat folytatnak annak megállapítására, hogy pontosan mi idézte elő a balesetet. A helyszínre kiérkezett Roberto Gualtieri, Róma polgármestere is, aki folyamatosan tájékoztatja Giorgia Meloni miniszterelnököt is.

Fotó: Tűzoltók a helyszínen, miután felrobbant egy benzinkút Róma egyik keleti külvárosában 2025. július 4-én. MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi