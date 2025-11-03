Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Újabb részletek az angliai késes támadásról

2025. november 03., hétfő 19:08 | MTI
Anglia jelentés életveszélyes sérülések késes támadás

Nyolcan szenvedtek életveszélyes sérüléseket abban a késeléses támadásban, amely szombat este történt Angliában egy vonaton - mondta hétfőn a londoni alsóházban Shabana Mahmood brit belügyminiszter.

  • Újabb részletek az angliai késes támadásról

A képviselőknek tartott első hivatalos tájékoztatásában Mahmood elmondta azt is, hogy a sürgősségi szolgálatok közötti kommunikáció korai szakaszában elhangzott a terrorcselekmények idején használatos kód, de ezt később visszavonták.

A belügyi tárca vezetője megerősítette, hogy a támadás Cambridge-hez közeli helyszínéről tíz sebesültet szállítottak mentővel a Cambridge-i Egyetem kórházába, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

A mentők által elszállított sérültek közül nyolcan életveszélyes állapotban voltak kórházi felvételük időpontjában.

Három pácienst már hazaengedtek, a nyolc súlyos sérült azonban továbbra is kórházban van - mondta hétfői parlamenti tájékoztatásában a brit belügyminiszter.

Shabana Mahmood megerősítette, hogy közvetlenül az incidens után a sürgősségi szolgálatok a terrorcselekmények esetén országosan használt rendőrségi kódot használva "Plato műveletnek" deklarálták egymás közötti kommunikációjukban a támadó elleni fellépést, de ezt nem sokkal később visszavonták.

A belügyminiszter a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség tájékoztatását megerősítve elmondta azt is, hogy jóllehet az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de

az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy az észak-angliai Doncaster városából Londonban tartó vonaton elkövetett támadás terrorcselekmény lett volna.

Shabana Mahmood elmondta azt is, hogy a feltételezett támadó, akit a helyszínen őrizetbe vettek, korábban nem került a biztonsági szolgálatok és a terrorizmusellenes rendőri ügyosztály látókörébe.

A 32 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű gyanúsított, Anthony Williams ellen hétfőn tízrendbeli gyilkossági kísérlet, valamint súlyos testi sértés (elfogása után úgy arcul ütött egy rendőrt, hogy annak eltört az orra) és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén vádat emeltek.

A hétfőn beterjesztett vádiratból kiderül az is, hogy Williams szombat hajnalban, órákkal a vonaton elkövetett támadás előtt a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, aki az arcán szenvedett szúrt sérüléseket. Emiatt külön is vádat emeltek ellene szintén gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén.

A Cambridgeshire megyei rendőrség hétfőn bejelentette, hogy

pénteken késes támadás ért egy 14 éves fiút a kelet-angliai Peterborough városában,

ahol a vádlott lakik, és ugyanitt egy fodrászüzletből is bejelentés érkezett arról, hogy egy késsel felszerelt férfi tért be a helyiségbe. A rendőrség vizsgálja, hogy van-e összefüggés a vonaton elkövetett támadás és e korábbi incidensek között.

A megkéselt fiú nem szenvedett súlyos sérüléseket.

További híreink

Erre nem lehet felkészülni: ilyen szélsőséges idő vár ránk a héten

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Így néz ki Gesztesi Károly sírja: Liptai Claudia elárulta, miért nem jár ki a temetőbe

Nem sokáig bírta: Róka Réka faképnél hagyta a Tiszát

Varga Viktor váratlanul Kanadába költözött: "Itt lakom most kicsit, aztán irány az USA!"

„Újabb kudarc" – Wirtzért már Németországban is aggódnak Szoboszlai teljesítménye után

Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja

A vecsési asszonyok titka: így lesz isteni a házi savanyú káposzta!

Eldőlt, Tiszabura megint választott

További híreink

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Eldőlt, Tiszabura megint választott
4
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
5
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
6
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
7
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó
8
Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó
9
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
10
400 milliárd dollárba kerül, hogy Ukrajna folytathassa a háborút + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!