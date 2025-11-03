Újabb részletek az angliai késes támadásról

Megosztás itt:

A képviselőknek tartott első hivatalos tájékoztatásában Mahmood elmondta azt is, hogy a sürgősségi szolgálatok közötti kommunikáció korai szakaszában elhangzott a terrorcselekmények idején használatos kód, de ezt később visszavonták.

A belügyi tárca vezetője megerősítette, hogy a támadás Cambridge-hez közeli helyszínéről tíz sebesültet szállítottak mentővel a Cambridge-i Egyetem kórházába, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.

A mentők által elszállított sérültek közül nyolcan életveszélyes állapotban voltak kórházi felvételük időpontjában.

Három pácienst már hazaengedtek, a nyolc súlyos sérült azonban továbbra is kórházban van - mondta hétfői parlamenti tájékoztatásában a brit belügyminiszter.

Shabana Mahmood megerősítette, hogy közvetlenül az incidens után a sürgősségi szolgálatok a terrorcselekmények esetén országosan használt rendőrségi kódot használva "Plato műveletnek" deklarálták egymás közötti kommunikációjukban a támadó elleni fellépést, de ezt nem sokkal később visszavonták.

A belügyminiszter a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség tájékoztatását megerősítve elmondta azt is, hogy jóllehet az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de

az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy az észak-angliai Doncaster városából Londonban tartó vonaton elkövetett támadás terrorcselekmény lett volna.

Shabana Mahmood elmondta azt is, hogy a feltételezett támadó, akit a helyszínen őrizetbe vettek, korábban nem került a biztonsági szolgálatok és a terrorizmusellenes rendőri ügyosztály látókörébe.

A 32 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű gyanúsított, Anthony Williams ellen hétfőn tízrendbeli gyilkossági kísérlet, valamint súlyos testi sértés (elfogása után úgy arcul ütött egy rendőrt, hogy annak eltört az orra) és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén vádat emeltek.

A hétfőn beterjesztett vádiratból kiderül az is, hogy Williams szombat hajnalban, órákkal a vonaton elkövetett támadás előtt a kelet-londoni elővárosi vasút (DLR) egyik állomásán is megkéselt valakit, aki az arcán szenvedett szúrt sérüléseket. Emiatt külön is vádat emeltek ellene szintén gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver birtoklása címén.

A Cambridgeshire megyei rendőrség hétfőn bejelentette, hogy

pénteken késes támadás ért egy 14 éves fiút a kelet-angliai Peterborough városában,

ahol a vádlott lakik, és ugyanitt egy fodrászüzletből is bejelentés érkezett arról, hogy egy késsel felszerelt férfi tért be a helyiségbe. A rendőrség vizsgálja, hogy van-e összefüggés a vonaton elkövetett támadás és e korábbi incidensek között.

A megkéselt fiú nem szenvedett súlyos sérüléseket.