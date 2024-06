Újabb rekordot ért el a migránsok száma Németországban

Németországban rohamosan nő a honosítások száma: a Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban több mint kétszázezer migráns vált német állampolgárrá – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Ebből messze a legnagyobb csoportot a szírek alkotják, akik közül 75 485-en válnak állampolgárrá 2023-ban. A második helyen a Törökországból érkező migránsok állnak, akik 10 735 német útlevelet kaptak, míg a harmadik helyen Irak áll 10 710 új állampolgárral. A Remix News számolt be arról, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyaránt élesen bírálta a kormányt, miután napvilágot láttak a statisztikák. Az AfD azonban, miközben támadta a jelenlegi kormány bevándorláspolitikáját, azt is megjegyezte, hogy a honosított migránsok közül sokan szíriaiak, akiket Angela Merkel korábbi CDU-s kancellár hívott be 2015-ben és 2016-ban.

