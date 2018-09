Újabb nők vádolják szexuális zaklatással Trump jelöltjét

Újabb két nő állítja, hogy szexuálisan zaklatta Brett Kavanaugh. Donald Trump legfelsőbb bíróságra szánt jelöltjét és az őt vádoló egyik nőt csütörtökön hallgatja meg a szenátus igazságügyi bizottsága. Christine Blasey Ford azt állítja Kavanugh meg akarta erőszakolni, és erről már évekkel ezelőtt is beszélt a férjének és a terapeutájának.

Egyre nagyobb bajban van Brett Kavanaugh: bár továbbra is állítja, hogy nem zaklatott senkit szexuálisan, már összesen három nő vádolja azzal, hogy erőszakoskodott velük. Egyikük a New Yorker című lapnak azt állítja, hogy egy egyetemi bulin Kavanaugh az arcába nyomta a nemi szervét. Egy másik nő pedig az ügyvédjén keresztül közölte, hogy neki is vannak kompromitálló történetei az ultrakonzervatív bírójelöltről.

Brett Kavanauhnak azonban továbbra is Christine Blasey Ford miatt kell tartania leginkább, akit csütörtökön meghallgat a szenátus igazságügyi bizottsága. A pszichológia professzorként dolgozó nő ráadásul nem most beszélt a 36 évvel korábbi zaklatásról. 6 éve részletesen elmondta a történetet a terapeutájának és a férjének is.

„Szerettük volna elérni, hogy az FBI is vizsgálódjon, ez csak néhány napot vett volna igénybe, de ezt elutasították, pedig újabb tanúk is jelentkeztek. Ugyanakkor az FBI vizsgálatra van precedens, egy 30 éve hasonló szexuális zaklatás miatt kellett meghallgatni egy nőt. A republikánusok egyszerűen eldöntötték, mindenáron keresztül akarják vinni Brett Kavanaugh kinevezését” – mondta Patty Murray, demokrata szenátor.

Christine Blasey Fordot, csütörtökön tíz republikánus férfi fogja faggatni az általa kért FBI vizsgálat helyett.

„Az FBI-nak az a dolga, hogy megállapítsák, hogy egyáltalán érdemes-e ezzel az üggyel foglalkozni. Erre korábban volt precedens, akkor ezt a kötelességüket megtették, így egyedül a szenátorokra van bízva, hogy kiderítsék ki mond igazat” – mondta David Perdue, republikánus szenátor.

Donald Trump továbbra is kitart Kavanugh mellett, szerinte ő arra született, hogy a legfelsőbb bíróságban üljön, de tart a csütörtöki meghallgatástól.

„Jó esély van arra, hogy ez a meghallgatás a lehető legigazságtalanabb eljárás lesz, amit valaha megtettek egy jelölttel, de én abban bízom, hogy megszavazzák a szenátorok Kavanaught a legfelsőbb bíróságra” – mondta Trump.

Christine Blasey Ford szerint Kavanugh 17 évesen egy buliban megpróbálta megerőszakolni őt, és amikor segítségért kiáltott, akkor befogta a száját. A szobában volt Kavanaugh egykori barátja is, de őt nem idézték be a republikánusok a meghallgatásra. Brett Kavanaugh nem csak a szexuális zaklatás vádja miatt vitatott jelölt: egykori politikai szerepe miatt sem makulátlan és azt vallja, hogy egy hivatalban levő elnök ellen nem lehet eljárást indítani.