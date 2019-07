Újabb migránsokat mentett ki a Sea-Eye mentőhajója a Földközi-tengeren

A magyar külpolitika egyik legfontosabb sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás, jogaik és érdekeik védelme, illetve képviselete - Menczer Tamás államtitkár. Félmillióval több tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre, az erre fordított költségek 700 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A kormány a 2020-as büdzsé kialakításakor a családok támogatását, az elért gazdasági eredmények megvédését, az ország biztonságának garantálását és az adócsökkentés folytatását tartotta szem előtt - mondta a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tállai András: Az ellenzék mintegy 800 módosító indítványt nyújtott be a jövő évi büdzséhez, a kormány által rendkívüli kiadások fedezeteként beállított 110 milliárdos összeget jelölte meg forrásként, annak összesen több mint tízszeresét akarva elkölteni. A családok támogatásának növelését és a bővülő szociális forrásokat emelte ki a jövő évi költségvetés prioritásaként Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Az antiszemitizmus egy új nagyságrenddel növekedett Európában, az ide érkező muszlim bevándorlók számának növekedésével új kihívásként jelent meg a muzulmán zsidóellenesség - mondta Horváth József, biztonságpolitikai szakértő. A Közel-Keletről érkezett fiatalok abban szocializálódtak, hogy elsőszámú, kiemelt ellenségük Izrael állam és a zsidóság - mutatott rá Horváth József. A Demokratikus Koalíció felszólítja a kormányt, intézkedjen annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül cseréljék ki vagy javítsák meg a budapesti műtőkben az elromlott klímaberendezéseket. Az Európai Parlament írott szabályát is felül akarják bírálni a Momentumos EP-képviselők - mondta a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett: Cseh Katalin és Donáth Anna azon munkálkodik Brüsszelben, hogy fideszes képviselők ne tölthessenek be tisztséget a parlament szakbizottságaiban. A tudatos gyógyszerhasználatot népszerűsítő kampány indul, ami az internetes gyógyszerrendelés és a túlzott antibiotikum-fogyasztás veszélyeire figyelmeztet - mondta Lám Judit, Egészségügyi Menedzserképző Központ operatív igazgatóhelyettese. Az internetes kereskedő cégek túlnyomó része a tapasztalatok szerint együttműködő, de a fogyasztóknak is oda kell figyelniük vásárláskor - mondta Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke. Átlagos termés várható a vetésterület legnagyobb részét képező őszi vetésű kultúrák tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mondta Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Öt borsodi település - Mezőkövesd, Emőd, Bükkábrány, Sály és Hejőpapi - kapott uniós forrású pénztámogatást önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésre Folytatódik a Tolna megyei munkaerőpiaci program. Az idén 3,3-3,5 százalékos inflációra számítanak az elemzők. A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról. Számít a diaszpórában élő fiatalokra az anyaország, és segíti őket a magyar kultúra őrzésében - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Hivatalos látogatásra csütörtökön Magyarországra érkezik Zuzana Caputová Szlovák Köztársaság elnök. Tisztelni kell egymás belpolitikai döntéseit, és véget kell vetni a beavatkozások és a kioktatás politikájának - jelentette ki Szijjártó Péter kedden az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet szlovákiai nem hivatalos külügyminiszteri értekezletén. Az úzvölgyi katonai temetőről és az új román közigazgatási törvényről tárgyalt a magyar és a román külügyminiszter Szlovákiában. A kisebbség- és magyarellenes román állampolitika leállítása céljával hívja tüntetni július 23-ra Székelyudvarhelyre szimpatizánsait az Erdélyi Magyar Néppárt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter hangsúlyozta: példaszerű büntetést követel azon civil szervezet számára, amely a tiltás ellenére 41 migránst szállított Lampedusa szigetére. Negyvennégy menedékkérőt mentett ki a Sea-Eye német nonprofit szervezet Alan Kurdi nevű mentőhajója a Földközi-tengeren. A lázadó síita húszik felszólították a jemeni kormányt támogató arab koalíciót, hogy azonnal és teljes egészében vonja ki csapatait Jemenből. EU: Irán hagyjon fel az engedélyezett szint feletti urándúsítással! Lengyelország a 2040-es évek elejére legalább hat atomreaktort épít és áramfelhasználásának már mintegy húsz százalékát fogja atomenergiával fedezni. Elvetette a hónapok óta egyre hevesebb tüntetéseket előidéző kiadatási törvény módosítását célzó tervezet további tárgyalásának lehetőségét Carrie Lam hongkongi kormányzó. Észak-Spanyolországban halálos áldozata van az esőzések okozta áradásoknak. Személygépkocsival ütközött és meghalt egy motoros Pápán. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 25 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Magyar Telekom Nyrt.-t, mert a vállalat tavaly októberben és novemberben előzetes értesítés nélkül változtatott számlázási gyakorlatán. Többórás késéssel járnak a Szlovákiát érintő nemzetközi vonatok, mert kerülőútra kényszerülnek a szlovák szakaszon történt vasúti baleset miatt - közölte a Mávinform. Közel kétszáz tonna élelmiszert és kétmillió liter italárut foglaltak le a magyar hatóságok az elmúlt hónapokban indított nemzetközi razziákon. Csoportja első helyén végzett, így negyeddöntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a nyári Universiadén. Vadnai Benjámin olimpiai kvótát szerzett a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs vitorlázó Laser-világbajnokságon. Az önkormányzat támogatásával újjáéled a nagy hagyományokkal rendelkező salakmotorsport Debrecenben.