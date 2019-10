Újabb migránskaravánok indultak az Egyesült Államokba

Két kameruni származású illegális bevándorló vesztette életét miután egy migránsokat szállító csónak elsüllyedt Mexikó partjainál Chiapas államban. Ez volt az első alkalom, amikor egy afrikai származású csoport járt szerencsétlenül a tengeren.

Afrikai migránsokat gyakran látni, de most először borult fel velük egy csónak - közölte egy közelben dolgozó halász.

A tragédia egy új jelenségre, az afrikai migránsok megjelenésére irányította a figyelmet Mexikóban. A főleg kameruni, kongói és eritreai migránsok legálisan utaznak valamelyik közép-amerikai országba, hogy onnan már illegálisan szökjenek át Mexikóba, hogy onnan – reményeik szerint – az Egyesült Államokba jussanak tovább, ugyancsak illegálisan.

Mexikóba pedig tovább özönlenek a migránsok Közép-Amerikából és a karibi szigetekről. Miután Donald Trump büntetővámok kivetésével fenyegette meg a mexikói vezetést, a hatóságok már határozottan lépnek fel ellenük. Mexikói rendőrök útját állták egy 3 ezer fős karavánnak, amelyben fekete-afrikai eredetű migránsok voltak többségben. Sokukat őrizetbe vették, alegtöbben azonban szétszéledtek, és újabb konvojokba szerveződtek. A migránsok – legyenek latin-amerikaiak vagy afrikaiak – eltökéltek abban, hogy minden áron az Egyesült Államokba jussanak.

Nem félek, mindenképpen tovább kell mennem. nem tudom mi vár majd, de nincs bennem félelem. Az álmom az, hogy az Egyesült Államokba jussak és ott dolgozzak, amiből aztán a családom és az országom támogathatom - közölte egy Haitiből érkezett migráns.

Donald Trump a mexikói hatóságokat könnyen rávette arra, hogy lépjenek fel az illegális migránsok ellen, saját hazájában, az Egyesült Államokban azonban már nehezebb dolga van. Politikai riválisai mellett egy igazságügyi-közigazgatási-titkosszolgálati csoport is intenzíven lobbizik ellene. A mexikói határra tervezett falat folyamatosan gáncsolják, most pedig a Trump-kormány bevándorlási szigorításait torpedózta meg egy New York-i szövetségi bíró. A módosítások értelmében nem kaphatna bevándorlási vízumot az, aki a jövőben várhatóan kormányzati támogatásra, bármiféle segélyre szorulhat vagy aki nem tudja fizetni saját egészségbiztosítását.

George Daniels bíró azzal indokolta döntését, hogy a kormány nem szolgált észszerű magyarázattal arra, hogy miért kell módosítani a szabályokat. Hozzátette azt is, az intézkedések jogszerűsége kérdéses, azt vizsgálják ugyan, de a szigorítás önmagában is visszataszító az amerikai álomra nézve, ami a migránsokat az Egyesült Államokba vonzza.

HírTV