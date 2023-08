Radar - Hawaii-on élő magyar házaspár számolt be a tűzvészről

Hawaii eddigi legsúlyosabb katasztrófájában már átlépte a 100-at az áldozatok száma, több ezreket pedig továbbra is keresnek. Egy kint élő magyar házaspár számolt be a Radar stábjának, hogyan is néznek ki most a mindennapok a szigeteken.