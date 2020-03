Újabb migrációs hullámtól tartanak a Vajdaság magyar településein

A magyar határ védelme továbbra is elsődleges feladat, és a Magyar Honvédség teljes mértékben felkészült a feladat ellátására – hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Intenzív növekedést mutat az illegális határátlépési kísérletek száma 2020 első két hónapjában - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta: januárban és februárban az elfogottak száma 7100 körül alakult, közülük 6597-en a szerb szakaszon, 536-an pedig máshol próbáltak bejutni Magyarországra. A fizikai határvédelem mellett szükség van a jogi határzárra is, mert a menekültek minden jogi kiskaput kihasználnak a továbbjutás érdekében - mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba közölte: a magyar határok védelme fontosabb, mint valaha, mert több kockázata is van a mostani migránsválságnak. A Törökországból elindult tízezrek között nagy eséllyel az iszlám állam harcosai mellett koronavírusos fertőzöttek is lehetnek. Fel fognak lépni a hatástalan gyógyászati készítményeket és védőfelszereléseket forgalmazó csalók ellen - mondta a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben. Kocsis Máté közölte: a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a magyar embereket a koronavírus járványtól. Az védekezést irányító operatív törzs 28 pontos akciótervet jelentett be a koronavírus járvány megelőzésére. Amíg a beteg nem mutatja a koronavírus-fertőzés tüneteit, nincs értelme elvégezni a tesztet - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte, eddig 137 vizsgálatot végeztek el a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában, de egyik sem lett pozitív, továbbra sincs koronavírussal fertőzött ember Magyarországon. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kínai kollégájával telefonon egyeztetett a koronavírus-helyzetről. Vang Ji köszönetet mondott a koronavírus elleni küzdelemben mutatott szolidaritásért. Újabb gyanús földügylet Kispesten. A Hír Tv megtudta, hogy jóval áron alul értékesített a szocialista önkormányzat egy csaknem 9000 négyzetméteres területet, amelyet 2000 Ft-os négyzetméteráron a Mr. 40%-nak nevezett Kárnitz Krisztián ügyvédje vett meg. Bana Tibor országgyűlési képviselő is kilépett a Jobbikból - az ellenzéki párt korábbi alelnöke a Facebook oldalán jelentette be: függetlenként kíván dolgozni a továbbiakban. A gyöngyöspatai ügyet felhasználva egyes ellenzéki képviselők és szervezetek éket akarnak venni a magyarok és a romák közé - jelentette ki Farkas Félix, a roma nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben. Elkezdődött a mintegy 200 ezer diák pénzügyi ismereteit erősítő Pénz7 programsorozat, amely a vállalkozóvá válást ösztönzi - mondta György László államtitkár. A szakképző intézményekben, a felnőttoktatásban már a Szakmajegyzékben található 174 alapszakmát oktatják szeptember 1-jétől – mondta Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár. Abban a pillanatban, amikor életbe lép a változtatási tilalom, le kell állítani a Városliget zöldfelületét célzó összes folyamatban lévő fejlesztést - jelentette ki a Liget projektért felelős miniszteri biztos a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Baán László hangsúlyozta: a főváros változtatása azokra a munkákra vonatkozik, amelyek végrehajtásához nem szükséges építési engedély, ennek megfelelően minden zöldfejlesztést le kell majd állítani a Városligetben. Sikeresen indult az azonnali átutalási rendszer, amely dinamizálja a magyar gazdaságot - mondta Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A robosztus gazdasági növekedés nyomán az elmúlt évben 11,4 százalékkal nőttek a bruttó keresetek, ami 7,7 százalékos reálbér-növekedést jelent - közölte Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke. Tavaly négyezer embert gyilkoltak meg csak azért, mert kereszténynek vallották magukat, és több mint ezer templomot támadtak meg – mondta Azbej Tristan államtitkár. Észak-Macedóniába 30, Szerbiába pedig 20 magyar rendőr utazott el, hogy a fogadó országokkal közös határrendészeti műveletekben vegyen részt - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Magyarország minden körülmények között megvédi határait, nem fogunk beengedni egyetlen illegális bevándorlót sem - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Ausztria újabb rendőröket küld Magyarországra, a magyar-szerb vasúti forgalom megfigyelésére - jelentette be Karl Nehammer belügyminiszter az ORF Zib2 című műsorában. A tárcavezető hozzátette: Ausztria kész arra, hogy szükség esetén megvédje határait. Csaknem 118 ezer migráns hagyta el az országot az Európai Unió irányába - közölte Süleyman Soylu török belügyminiszter. A Nyugat is ki fogja venni a részét a migráció jelentette teherből - szögezte le Recep Tayyip Erdogan török elnök Ankarában civil szervezetek képviselői előtt. Erdogan úgy fogalmazott: „hónapokkal ezelőtt megmondtam, hogy ha a Nyugat nem veszi ki a részét e teherből, megnyitjuk a kapukat”. Érthető és méltányolható Törökország nehéz helyzete, a menekültek kárára folytatott politizálás viszont elfogadhatatlan - mondta Angela Merkel német kancellár a görög-török európai uniós külső határ térségében kialakult migrációs helyzettel kapcsolatban. Elutasítja a Törökországból az Európai Unióba igyekvő migránsok befogadását a német CDU egyik elnökjelöltje. Friedrich Merz azt üzente az illegális bevándorlóknak, hogy nincs értelme Németországba jönni, mert az nem fogadja be őket. Tovább erősödik a migrációs nyomás a következő napokban a görög-török európai uniós külső határon a Frontex szerint - írta a Die Welt című német lap az EU-s határvédelmi szervezet nem nyilvános jelentése alapján. Meghalt egy szíriai migráns a török-görög határon, miután a görög biztonsági erők könnygáz, gumilövedékek és vízágyúk bevetésével megakadályozták, hogy az illegális bevándorlók bejussanak az országba. Gyorsított eljárásban börtönre ítéltek Görögországban 66 határsértő illegális bevándorlót - közölte az Alfa görög televízió. Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak Leszbosz partjainál - 47 embert sikerült kimenteni a vízből. Már 52 halálos áldozata van a Koronavírus-járványnak Olaszországban, a fertőzöttek száma 1800 fölé emelkedett. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében Csehország leállítja a közvetlen légi kapcsolatokat Dél-Koreával és három nagy észak-olaszországi várossal, Milánóval, Velencével és Bolognával - jelentette be Andrej Babis miniszterelnök. Az Európai Unió sürgősségi munkacsoportot állított fel a koronavírus-járvány megelőzése érdekében szükséges intézkedések összehangolására - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Iránban már 66-ra emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzöttek száma 1501-re nőtt. Egy hónapja nem látott szintre mérséklődött az új típusú koronavírus napi új fertőzöttjeinek száma Kínában. A gazdasági és pénzügyi válság óta a legnagyobb visszaesésre kell számítani a világgazdaság teljesítményében a koronavírus-járvány kitörése miatt - írja a párizsi székhelyű Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. Oroszország nem tudja többé szavatolni a török harci repülőgépek biztonságát Szíriában, miután a damaszkuszi vezetés bejelentette, hogy lezárja a légteret az északnyugati Idlíb tartomány felett - közölte az orosz védelmi minisztérium. Exit poll: Benjámin Netanjahu miniszterelnök pártja, a jobboldali Likud párt szerezte a legtöbb mandátumot az Izraelben egy éven belül harmadszor, az 1999 óta legmagasabb részvétellel megtartott parlamenti választásokon. 46-ra nőtt az indiai állampolgársági törvény módosítása miatt Újdelhiben február végén kirobbant tüntetések halottjainak a száma - a kormánypárt és az ellenzék egymást vádolja a feszültség szításával. Az afganisztáni tálib lázadók bejelentették, hogy felújítják a kormányerők elleni offenzívájukat, de az országban állomásozó külföldi erőket nem fogják támadni. Ballisztikus rakétákat lőtt ki Észak-Korea a japán védelmi minisztérium szerint - a rakéták a Japán-tengerbe csapódtak. Legalább ötven embert mészárolt le egy fegyveres csoport öt észak-nigériai faluban, Kaduna államban - közölte az állam kormányzója. Terrorizmus vádjával 37 embert ítélt halálra a kairói büntetőbíróság, köztük egy terrorszervezet vezetőjét is. Túszul ejtett egy elbocsátott biztonsági őr mintegy harminc embert a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában egy bevásárlóközpontban - a túszejtő később elengedte foglyait. Húsz bevándorlót találtak román határrendészek egy török kamionban a Nagylak-Csanádpalota határátkelőhelyen - közölte a román határrendészet. 409 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Legkésőbb szerdán elindul a koronavírussal összefüggő feladatokat koordináló operatív törzs információs honlapja - közölte Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A MÁV-Start 1600, orvosi szájmaszkot, kézfertőtlenítő gélt, fertőtlenítő hatású kendőt, gumikesztyűt tartalmazó egészségügyi egységcsomagot osztott ki a nemzetközi járatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálóknak és az utaskísérő személyzetnek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal feloldotta a magas patogenitású madárinfluenza miatt elrendelt korlátozásokat Komárom-Esztergom és Hajdú Bihar megyében. Döntött az Európai Labdarúgó Szövetség: 2022-ben a budapesti Puskás Arénában rendezik az Európa-liga döntőjét. A magyar férfi kardcsapat arany-, a női párbajtőregyüttes pedig bronzérmet szerzett a junior vívók horvátországi Európa-bajnokságán. A Nemzetközi Baseball és Softball Szövetség a koronavírus-járvány miatt júniusra halasztotta a tokiói olimpia végső baseball kvalifikációs tornáját, amelyre eredetileg április elején került volna sor Tajvanon. A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság második, thaiföldi versenyét.